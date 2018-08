Bygger ut DAB-anlegg i flere tunneler

Nå har Statens vegvesen satt opp en liste over 27 korte tunneler i region sør som skal oppgraderes for å unngå at det blir stille i bilradioen.

– Vi er ikke pålagt å gjøre det, men vi gjør det som en service til trafikantene, sier ingeniør Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen Region Sør.

Jan Øyvind Pedersen, Statens vegvesen Region Sør Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ifølge sikkerhetsforskrifter skal det være DAB i nye tunneler som er over 500 meter lange. Det er også montert DAB-anlegg i tunneler som tidligere hadde FM-utstyr.

Nå kommer det også DAB-anlegg i kortere tunneler på europaveier, riksveier og fylkesveier i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

I tillegg ligger også rasoverbygget ved Svandalsflona i Hordaland på lista.

(artikkelen fortsetter under tabell)

Tunneler som kan få DAB-anlegg Tunneler som kan få DAB-anlegg Fylke Vei Navn Lengde Aust-Agder E18 Bruråsen 176 m Vest-Agder E39 Åtlandstunnelen 360 m Vest-Agder E39 Lindlandtunnelen 250 m Vest-Agder E39 Svindlandtunnelen 350 m Vest-Agder E39 Gaupåstunnelen 310 m Vest-Agder E39 Lavolltunnelen 370 m Vest-Agder E39 Siratunnelen 350 m Vest-Agder E39 Gjeilenetunnelen 300 m Vest-Agder E39 Djupedaltunnelen 161 m Aust-Agder Rv 9 Bykle 1 (Byklestigen) 411 m Aust-Agder Rv 9 Bykle 2 (Sandfjødd eller Svåa 300 m Aust-Agder Fv 410 Havstad-Kuviga 435 m Aust-Agder Fv 420 Bjorvika 145 m Aust-Agder Fv 420 Østre Vallesverd 215 m Aust-Agder Fv 420 Trøde-Bråhei 365 m Telemark E18 Telemarksporten 270 m Hordaland E134 Svandalflona rasoverbygg 522 m Telemark Rv 36 Slåttekåstunnelen 300 m Telemark Rv 36 Sannerholttunnelen 100 m Telemark Rv 36 Holtetunnelen 200 m Telemark Fv 32 Hovengtunnelen 400 m Vestfold E18 Stenbjørnrød miljøtunnel 111 m Vestfold E18 Natvall mijøtunnel 221 m Vestfold E18 Malerødtunnelen 230 m Vestfold E18 Sandbekkåstunnelen 155 m Vestfold Fv 308 Slottsfjelltunnelen 235 m Buskerud E16 Skarettunnelen 460 m

Millioninvesteringer

Det vil trolig koste mellom 200.000 og 300.000 kroner å oppgradere en tunnel med DAB-anlegg. Det vil si at investeringene kan komme opp i over 8 millioner kroner.

– Dette er etter det budsjettert med og vi satser på å ha anleggene klare i løpet av 2018, sier Pedersen.

Statens vegvesen skal nå gjennomføre kontrollmålinger av signalene i de aktuelle tunnelene.

Det er ikke aktuelt å sette opp DAB-anlegg i tunneler hvor det ikke er lagt inn strøm fra før.

– Gledelig nyhet

Sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox, sier dette er en gledelig nyhet.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi synes det er flott at det blir mer utbygging av DAB-nettet.

Petter Hox, sjef for radiodistribusjon i NRK Foto: NRK

Ifølge Hox har det kommet tilbakemeldinger fra publikum som har slitt med dårlig radiosignal langs norske veier.

– Over tid har vi fått innspill og da har vi tatt hensyn til dem, men vi vet også at ofte er det mangelfull montering og svake ledd i mottaksutstyret.

Etter det NRK kjenner til er det foreløpig bare Statens vegvesen Region Sør som har planer om å oppgradere de korte tunnelene med DAB.