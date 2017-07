Noen dager tidligere hadde en rådyrbukk vært helt oppe i verandaen hans. Nå var den samme bukken tilbake.

Thøger Malmstrøm er glad i dyr. Søndag fikk han seg en opplevelse utenom det vanlige. Foto: Privat

Hobbyfotografen fra Gjerpensdalen i Skien liker å ta bilder av dyrelivet og har kjøpt seg det han kaller et «passe bra fotoutstyr». Ofte er ikke utstyret med når noe skjer ting, men denne kvelden ble det full klaff.

Ut av åkeren

Thøger Malmstrøm testet forskjellige innstillinger på kameraet og hadde akkurat fått rådyret i fokus da noe uventet skjedde.

– Plutselig kom en grevling skytende ut av kornåkeren. Den krummet seg og så ut som en gjeterhund som prøvde å stoppe en sau, forteller Malmstrøm.

Han var sikker på at rådyrbukken ville løpe til skogs, men bukken lot seg ikke skremme så lett.

– Plutselig var rollene snudd og det var grevlingen som ble jaktet. Rådyret laget en lyd i det den gikk for grevlingen. Bah! Et slags kamphyl. Jeg hadde zoomet helt inn på rådyret, men ting skjedde så fort, så jeg rakk bare å ta et par bilder, sier hobbyfotografen.

Grevlingen måtte lunte slukøret tilbake etter møtet med den tøffe rådyrbukken. Foto: Thøger Malmstrøm

Brunstig bukk

– Enten er dette en skikkelig tøffing, eller så er han i ferd med å bli territoriell. En rådyrbukk har ingenting å vinne på å yppe seg mot en grevling, sier zoolog Petter Bøckmann ved Naturhistorisk museum.

En rådyrbukk har ingenting å vinne på å yppe seg mot en grevling, sier zoolog Petter Bøckmann. Foto: Åse Vartdal / NRK

– Vanligvis snur rådyr rumpa til og stikker hvis de føler seg truet. En rådyrbukk i brunst er derimot en helt annen sak. Kanskje er det en rågeit i nærheten som han prøver å tøffe seg for, sier han.

Zoologen forteller at sannsynligvis har denne bukken startet paringstiden litt tidligere enn andre. Den kjenner at nå er det på tide å skaffe seg kvinnfolk og unger, og har begynt å merke sitt territorium.

– I parringstiden gjør hanndyr utrolig mye dusteting. Alt det dusteriet mannfolk kan finne på til vanlig blir skviset inn på et par måneder.

Bah-lyden mener zoologen høres ut som lydene rådyret bruker når paringstiden nærmer seg.

– Idioter i parringstiden

Etter møtet fortsatte rådyret å gresse som om ingenting var hendt. Foto: Thøger Malmstrøm

Sannsynligvis har grevlingen krøpet sammen for å unngå å bli sparket av rådyret. Dette er rådyrets beste forsvar nå på våren og sommeren mens dyrets gevir er veldig tynne og myke.

– Hanndyr blir idioter i det øyeblikket paringstiden setter inn. Det er derfor vi jakter på høsten. Da er dyra så opptatt av sex at de ikke følger med på omgivelsene, sier Petter Bøckmann.