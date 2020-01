– Jeg har ikke råd til å betale medisinen selv, og det hadde betydd alt å få muligheten til å prøve, sier Siw Marit Øverås.

31-åringen fra Sunndal i Møre og Romsdal har slitt med allergi mot gress og bjørk siden 5. klasse.

For en måned siden begynte hun å ta vaksinasjonspillen mot gress, som har vært på blå resept i flere år.

Siw Marit Øverås synes det er dårlig at allergikere må betale den nye bjørkepollenvaksina sjøl når den er så dyr. Foto: privat

40.000 kroner

Den nye vaksinasjonspilla mot bjørkepollen skal virke godt mot pollen fra bjørk, men også or og hassel, og er godkjent for salg i Norge.

Pilla er ment for allergikere med de mest alvorlige plagene. Behandlinga til over 1100 kroner i måneden over tre år må de dekke selv. Totalt vil det koste 40.000 kroner.

Siw Marit Øverås bor tre timer unna sykehuset i Molde. Derfor er det uaktuelt for henne med hyppige sprøytebehandlinger på sykehuset.

– En pille hadde betydd veldig mye, for da hadde jeg hatt kontroll på det sjøl. Da hadde jeg bare måttet inn til sjekk i ny og ne på sykehuset, men kunne ha henta medisinen på apoteket her.

Kan erstatte sprøytebehandling

For å slippe unna de årlige plagene kan allergikere gjennomgå en omfattende behandling. Først med sprøyter en gang i uka i to måneder uker. Deretter påfyll hver åttende uke i tre til fem år.

Kapasiteten for vaksinasjonsprogrammene er imidlertid sprengt. Det kan være opptil ett års ventetid bare for å komme til utredning.

– En vaksinasjonspille mot bjørkepollen vil gjøre det mye enklere for pasienter, og den er like bra som behandling med sprøyter, sier Sverre Karmhus Steinsvåg. Han er overlege og professor i øre-, nese-, halssykdommer ved Sørlandet sykehus og Universitetssykehuset i Bergen.

Overlege Sverre Karmhus Steinsvåg sier vaksinasjonstabletten vil kunne erstatte dagens sprøytebehandling Foto: Sørlandet sykehus

Steinsvåg sier sykehusene selv må betale for denne allergibehandlinga, og at flere har signalisert at de vil legge tilbudet ned på grunn av stram økonomi.

Bare hos ham venter mellom 30 og 40 allergikere på å komme til behandling. Han mener den nye tablettvaksina kan spare både ressurser og penger.

– Det er dobbelt så dyrt å sprøytevaksinere pasienter som å tablettvaksinere.

– Kan bli for dyrt

Statens legemiddelverk skulle denne høsten ha avgjort om den nye vaksinasjonspilla skulle komme på blå resept, men avgjørelsen er utsatt.

– Legemiddelet er forholdsvis dyrt, og det er mange pasienter. Derfor må vi gjøre en grundig vurdering av hvor mye dette vil koste samfunnet, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier de ønsker å få medisinen på blå resept, Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

Han sier det er stor usikkerhet om hvor mye dette vil koste. Avhengig av antall pasienter kan kostnadene være fra 40 til 400 millioner kroner over tre år.

– Blir det veldig store kostnader, blir det prioritering mellom forskjellige pasientgrupper. Skal en for eksempel prioritere bjørkepollenallergi framfor nye medisiner mot hjerneslag?

Stadig flere allergikere

Tall fra Reseptregisteret viser at det nå snart er en million mennesker her i landet som bruker allergimedisin. Det er over 100 000 flere enn for fire år siden, og 25 000 flere enn i fjor.

Anna Bistrup i Astma- og Allergiforbundet sier sein saksbehandling kan føre til at nordmenn må vente i enda ett år med å starte nødvendig behandling. Foto: June Witzøe

Astma- og Allergiforbundet mener det er fortvilende at søknaden om blå resept ennå ikke er ferdigbehandla.

– Klokka tikker, og pollensesongen er ikke så langt unna. I 2017 starta den i slutten av januar, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver helsefag.

Hun sier det begynner å haste for dem som skal begynne på allergimedisin for neste sesong og viser til at astma og allergi påfører samfunnet store utgifter.

– Det gir ikke mening å ikke tilby en medisin som kan gjøre den norske befolkningen friskere og mer i stand til å fungere på skole og i jobb.