Bygningsarbeidere som balanserer på toppen av gardintrapper, plassert seks meter over bakken med en enkel planke som beskyttelse mot fall.

Stillaser som knapt er festet til veggen.

Arbeidstilsynet er lite imponert over fokuset på sikkerhet, etter at de kontrollerte byggeplasser i hyttefelt på Gaustablikk og Rauland sist uke.

19 av 24 byggeplasser ble stengt med umiddelbar virkning.

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Bjørn Tore Hansen, opplever at mange byggefirmaer tar sikkerheten lite på alvor. Foto: Nils Skumsvoll

12,5 «høyde»-millioner

Kontrollene hadde spesielt fokus på dårlig sikring i høyden, og elektriske sager som mangler verneinnretning for å hindre kuttskader.

Det opplyser tilsynsleder Bjørn Tore Hansen.

– I et av tilfellene måtte vi stenge flere byggeplasser der det samme firmaet hadde ansvaret to dager på rad. Det sier noe om hvor lite seriøst enkelte tar dette med sikkerhet, mener Hansen, som synes utviklingen i bransjen er skremmende.

Så langt i år har Arbeidstilsynet ilagt gebyrer for 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden i Norge.

– Det er selvfølgelig mange som driver skikkelig, men enkelte steder får man inntrykk av at firmaene dropper sikkerheten fullstendig. Selv ikke gebyrer på femti og hundre tusen kroner skremmer dem fra å fortsette på samme måte. Det overrasker meg. Man skulle jo tro at slike summer har litt å si for bunnlinja, fortsetter han.

Bygges mange hytter

Bare i Vinje kommune, som har et innbyggertall på drøye 3700 personer, ligger det rundt 5000 hytter. 3000 av dem ligger i Rauland.

I det mest populære området er 1360 av 1840 hytter oppført siden år 2000, opplyser kommunen.

Det er eierne av virksomhetene som har ansvaret for de ansattes sikkerhet Bjørn Tore Hansen

Det var umulig å se utenfra. Hadde arbeideren tråkket feil ville han falt 5–6 meter ned inne i bygget, mener Arbeidstilsynet, etter tilsynet mot byggefirmaet som måtte stenge umiddelbart etter tilsyn. Foto: Arbeidstilsynet

– Er oppdragene så innbringende at noen tar sjansen på å fortsette, til tross for gebyrer som svir?

– Det er vanskelig å si, men deler av bransjen er temmelig useriøse. Vi møtte på arbeidere som ikke visste hvilket firma de jobbet for. Det betyr at vi må gjennomføre hyppigere tilsyn i disse områdene, understreker Hansen.

Ikke veldig overrasket

Rune Tønnesen, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Telemark, er ikke overrasket.

Rune Tønnesen fra Fellesforbundet ønsker aksjonene fra Arbeidstilsynet i fjell-Telemark velkommen. Foto: Nils Skumsvoll

– For oss som kjenner bransjen der oppe, er dette dessverre ikke så overraskende. Enkelte firmaer fortsetter på samme måte selv etter et gebyr, fordi de tror sjansen for å bli kontrollert på nytt er liten, sier han til NRK.

– Helt greit

En av dem som måtte stanse arbeidet midlertidig, men slapp gebyr, var Flatdal Handlaft.

Det synes daglig leder Johan Angre er helt greit.

– I dette tilfellet var det snakk om et stillas som hadde for stor glippe til veggen. Da retter vi selvsagt opp i det. At Arbeidstilsynet kontrollerer bransjen er bare positivt. Våre ansatte skal ha det trygt på jobb. Det er første prioritet.