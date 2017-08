– Uakseptabelt å kreve engelsk

Flyselskapet Scandinavian Airlines System, som går under forkortelsen SAS, er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark.

De har også sitt eget bonusprogram som heter SAS EuroBonus. På flyselskapets hjemmesider står det at SAS EuroBonus skal gi deg mer av verden. Og jo mer du flyr, desto større belønning får du. Blant annet fordeler som gjør reisen din bedre, og poeng som tar deg til nye destinasjoner.

Hvis du ønsker å registrere EuroBonuspoeng i etterkant av en reise, må du henholdsvis bruke engelsken din om du trenger manuell hjelp. Sender du e-post på norsk får du svar om å skrive på nytt, på et annet språk.

Et selskap som selger flybilletter i Norge, med norsk nettside kan ikke kreve at kundene tar kontakt med engelsk. Thomas Iversen, Jurist Forbrukerrådet

Uakseptabelt

– Jeg forstår at publikum reagerer på dette, det gjør jeg også. Når flyselskapet går under navnet "Scandinavian Airlines System", bør de kunne yte all service på et skandinavisk språk, sier språkforsker Arne Torp.

Språkforsker Arne Torp reagerer på servicen til SAS. Foto: Ram Gupta

Arne Torp var i flere år medlem av Norsk språkråd og mener det er viktig at alle gjør seg forstått hvis kunder ønsker informasjon.

Årsaken til at SAS må ha e-posten skrevet på engelsk, er fordi personellet som håndterer slikt holder til utenfor Skandinavia.

Rundt tre prosent av alle som har EuroBonus velger å etterregistrere sine EuroBonuspoeng i etterkant av en flyreise. Flesteparten av disse gjør det på nettsiden, men noen trenger manuell hjelp, sier pressekontakt i SAS, Tonje Sund.

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, sier det er beklagelig hvis kunder er frustrerte. Foto: Privat

– Jeg forstår at eldre kan føle på frustrasjonen. Jeg ber de som har eldre familiemedlemmer om å bidra og hjelpe til slik at det blir forstått. Hvis ikke kan de ta kontakt med oss via de andre kanalene.

Destruktivt for egen forretningside

Tidligere direktør i Språkrådet og språkviter Sylfest Lomheim sier SAS kommer til å miste støtte dersom det ikke blir gjort endringer. Det er destruktivt for egen forretningside å holde på slik, da vil det få alvorlige konsekvenser.

UAKSEPTABELT: Språkviter Sylfest Lomheim syntes det kommer konsekvenser av en slik service. Foto: Sindre Hopland/NRK Sørlandet

– Dette er helt uakseptabelt og de er inkompetente om det ikke skjer endringer, sier Sylfest Lomheim.

Publikum kan risikere å vente 58 minutter i telefonkø dersom de prøver å ringe til SAS. Tonje Sund i SAS forteller at det nå har blitt gjort grep som skal gjøre at det blir en langt mer akseptabel ventetid.

Jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen mener SAS ikke kan kreve at kundene skriver på engelsk. Foto: Privat

– Når man har umiddelbare kontaktpunkter som telefon og chat, må den være bemannet. Når den ikke er det, eller ventetiden er veldig lang, er det for dårlig, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Så lenge nettside og språkdrakt ellers er på norsk, så mener Forbrukerrådet at det er uaktuelt å kreve at kunden oversetter henvendelsen sin, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, sier pressekontakt i SAS, Tonje Sund.