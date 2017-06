– Odd hadde tatt gull med meg som trener

Men det skal være for stor forskjell på Odd og Pors til at trenerne kan avgjøre noe, mener Dag-Eilev Fagermo om kveldens duell med trenerkollega Tommy Svindal Larsen.

Larsen – som en gang ble kalt «Guds gave til fotballen» – var selv spiller under Fagermo på tampen av sin aktive karriere, og synes det blir spennende å møte Odd-treneren igjen nå som han har en annen rolle.

Guds gave til fotballen, Tommy Svindal Larsen. I dag er han Pors-trener. Foto: Jonas Fossing / NRK

Dag-Eilev Fagermo. En av Norges beste trenere i en av Norges beste klubber. Foto: Jonas Fossing / NRK

– Det blir rart og morsomt å hilse på ham og ønske ham lykke til, sier Larsen.

Trenerbytte?

Fagermo har ingen onde ord å si om sin gamle elev, og kaller ham «en super gutt som bidro med kunnskapen sin». Men ikke engang kunnskapen til Larsen kan redde Pors i kveld, mener Fagermo. Og det hadde han ikke klart selv heller, dersom de hadde byttet jobber.

– Det hadde ikke hjulpet noe om jeg var trener for Pors. Det skal være for stor forskjell på Odd og Pors til at noen trener kan påvirke den ene eller andre veien.

Larsen svarer litt mer offensivt om Odds sjanser dersom det var han som var trener.

– Da hadde de jo vunnet gull. Det tror jeg ikke de gjør nå.

Følelsesladet oppgjør

Men tross den gode stemningen mellom trenerne før kampstart, kan det bli følelsesladet for mange når de hvite og de blå barker sammen i cupoppgjør en solfylt maiettermiddag.

– Ble Pors lurt trill rundt i 1996, spør for eksempel redaktøren for lokalavisen PD. Før samarbeidet da begynte var klubbene jevngode. Da samarbeidet opphørte 14 år senere var Odd store og Pors en miniputt. Det svir for ekte «blodporserær».

– Med den tradisjonen som er mellom Odd og Pors, så mener jeg at dette er den største kampen vi kan ha. Dette blir gøy, sier Fagermo.

Han ser for seg at Pors kommer klare for oppgaven, og at de kanskje har tro på at de kan sende Odd ut av cupen.

– Og det kommer til å ryke ut lag fra eliteserien i denne runden, så de kommer nok med en tro på at de kan klare det. Ellers har de heller ikke sjans, sier Fagermo.

– Vi satser på å skape en smell. Hva resultatet blir, vet jeg ikke. Men vi går for seier. Hele Pors gleder seg, sier Larsen.