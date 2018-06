11-åring funnet i god behold

Gutten ble funnet av Sea King-helikopteret, som melder at de har ham i kabinen – i god form.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kom bort fra de andre

11-åringen ble meldt savnet ved Sigridsbu på Blefjell tirsdag kveld. Politi, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, sivilforsvaret og voksne som var sammen med gutten deltok i leteaksjonen.

Gutten var på klassetur da han kom bort fra de andre ca. kl. 19.00 tirsdag kveld. Han ble meldt savnet til politiet kl. 20.39.

Omfattende leteaksjon

– På bakgrunn av guttens unge alder, at dette er oppe i fjellet og at han er relativt dårlig kledd samtidig som temperaturen er 13–14 grader, har vi satt i gang en større leteaksjon for å finne ham så fort som mulig, sa operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt.

Klokken 23.08 meldte politiet at gutten var funnet i god behold.