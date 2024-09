– Vi er bedre rustet i år, sier driftsdirektør i Ruter, Møyfrid Aandstad.

Forrige vinter var en prøvelse for busspassasjene i Oslo-området. Da kulda satte inn, ble selv fagfolkene overrasket over hvor fort elbussene gikk tomme for strøm.

Da snøen lavet ned i januar, var hele busstrafikken tidvis lammet.

– Det kan komme dager også i vinter hvor det er så utfordrende værforhold at vi vil ha problemer med å levere fullt tilbud.

– Da har vi også en plan for det, sier Aandstad.

NYTT VARMEAPPARAT: Ettermonterte biodieselbrennere er ett av mange tiltak som skal gjøre busstrafikken mer pålitelig, forteller driftsdirektør Møyfrid Aandstad i Ruter. Foto: Bård Nafstad / NRK

Biodieselbrennere

En ting syns Ruter var ekstra ille: At de ikke klarte å ha et normalt tilbud på vanlige, kalde vinterdager, fordi elbussene ladet ut.

To Unibuss-kontrakter var spesielt hardt rammet.

Det dreier seg om de 183 Solaris-bussene i indre by og 76 MAN-busser i Oslo nordøst.

– På de virkelig kalde dagene så vi at rundt 50 prosent av alt energiforbruk kun gikk med til oppvarming av kupeen i bussen, sier Glenn-Ivar Gaalaas. Han er leder for flåte og infrastruktur i Unibuss.

Bussene i dag er de samme, men ting skjer på teknologifronten.

På Unibuss' anlegg på Stubberud i Groruddalen viser selskapet og Ruter fram den første av Solaris-bussene som har fått ettermontert en HVO-brenner for å varme opp kupeen.

I løpet av vinteren skal alle bussene i indre by få nytt varmeapparat drevet av biodiesel.

Da trenger de ikke tappe batteriet for å skape levelig temperatur inne i bussen.

– Det gir betydelig lengre rekkevidde, sier Gaalaas.

BIODIESEL: Varmeapparatene skal hindre at inntil halve batterikapasiteten går med til å varme opp kupeen på bussen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Ekstra batteri

MAN-bussene i nordøst har ikke plass til tilleggsbrenner.

De får en ekstra batteripakke i stedet.

– Vi forsterker også tre bussdepoter med flere og bedre ladere, sier Gaalaas.

Dessuten har Ruter flere steder lagt opp til kortere ruter slik at bussene kan lade oftere.

FLERE OG BEDRE LADERE: Glenn-Ivar Gaalaas i Unibuss forteller om bedre ladeinfrastruktur, blant annet på bussanlegget på Stubberud ved Alnabru. Foto: Bård Nafstad / NRK

Metallplater med grønnsåpe

Et annet teknisk problem sist vinter var busser som spant på glattisen, selv på flatmark. Det gjaldt særlig leddbusser med drivhjulene bakerst.

– Nå har vi korrigert programvaren på bussenes antispinn-funksjonalitet, slik at den er litt mer sensitiv og bedre egnet for vinterdrift.

– Det skal gjøre at vi ikke spinner når det er glatt ute, på samme måte som vi gjorde i fjor, sier Glenn-Ivar Gaalaas i Unibuss.

Testene er gjort på plater både av plast og metall smurt inn med grønnsåpe og andre glatte midler.

Bedre planer

Onsdag er det åpen høring i Oslo bystyre om busskaoset sist vinter og hva som kan gjøres annerledes.

Granskingsrapporten kom i juni.

Ruter har samlet alle forberedelsene til en ny vinter under åtte overskrifter:

Rekonstruksjonen av Unibuss som selskap

Tettere samarbeid med operatører (busselskaper)

Mer pålitelig kundeinformasjon

Bedre datakvalitet

Beredskapsplaner for ekstremvær

Veivedlikehold og brøyting

Kompetansedeling i bransjen

Anskaffelser som sikrer bedre tilbud

– Vi har jobbet mye med beredskapsplaner, både sammen med Bymiljøetaten og operatørene våre, sier Møyfrid Aandstad i Ruter.

Hun forteller om tiltaksplaner helt ned på gatenivå.

– Hvis det ikke er framkommelig på en del av traseen, kan vi utelukke for eksempel tre holdeplasser og dirigere bussen inn i en annen gate. Da klarer vi å opprettholde resten av ruta.

SPANT PÅ FLATMARK: Unibuss har oppdatert antispinn-funksjonen på leddbussene for å hindre at de spinner like fort som sist vinter. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Blir det enda verre værforhold, har Ruter planer for det de kaller et kontrollert nedtrekk av tilbudet.

– Vi dekker alle områder, men kjører litt lavere kapasitet hvis det skulle være en utfordring, sier Aanstad.

Må vente seg problemer

Været rår ikke Ruter over. De kan ikke love at de reisende vil slippe å oppleve dager der busstrafikken kollapser.

– Det er veldig vanskelig å spå. Vi hadde vel to dager i januar hvor så å si alt stoppet opp. De stengte flyplassen, jernbanen stoppet opp, det meste sto stille.

– Vi opplevde at brøytebilene ikke kom fram. Da får vi ikke bussene fram heller, sier driftsdirektøren.

Pigg eller ikke pigg?

Skal bussene komme fram, må de i hvert fall være ordentlig skodd.

Møyfrid Aandstad i Ruter forteller at busselskapene selv velger dekk ut fra busstype og trasé.

Tidligere måtte operatører som ville kjøre med piggdekk søke om det. Nå holder det at de gir beskjed.

Glenn-Ivar Gaalaas i Unibuss sier at de kjører med helårsdekk året rundt. Det betyr i praksis piggfrie vinterdekk merket M+S; «Mud and Snow» (gjørme og snø).

– Vi legger om til nye dekk før 1. november, sier han.