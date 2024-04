Person skutt på Holmlia i Oslo

Oslo-politiet er i området Holmlia med flere patruljer etter melding om at en person er skutt.

Det ble iverksett livreddende førstehjelp på stedet.

– Fornærmede, som er en ung mann, er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiets innsatsleder Steinar Bjerke.

Politiet fikk melding via AMK om at en person var skutt i overkroppen, sier operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen til NRK. Han opplyser at fornærmede er alvorlig skadd og blir ivaretatt av helse.

– Vi er på stedet med flere patruljer og driver søk i området. Per nå er det ukjent hvem som står bak, men vi jobber med tekniske og taktiske undersøkelser for å få belyst situasjonen.

Hendelsen skal ha skjedd utendørs ved en barnehage. NRK har vært i kontakt med styrer i barnehagen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Politiet fikk melding av vitner rundt klokken 21.16, men kan ikke bekrefte hvorvidt vitnene var på stedet da personen ble skutt.

Et politihelikopter sirkulerer i området.