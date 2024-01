Trippende poter, skjelving og apati.

Dette er noen av faresignalene dyreeiere må følge med på.

Den første uken i det nye året preges nemlig av sprengkulde.

Det kan ha fatale konsekvenser for både kjæledyr og gårdsdyr om man ikke passer på.

Nå kommer sprengkulden

Hele Skandinavia får en grisekald start på året.

I Oslo, på Østlandet og i Trøndelag må folk forberede seg på temperaturer ned mot 20 minusgrader de første dagene i januar.

Hvis du synes det er kaldt, kan du tenke deg hvor mye det svir i nesen på Finnmarksvidda. Der er det meldt helt ned i 40 minusgrader.

Det blir veldig kaldt de neste dagene, ifølge meteorologene. Faksimile: Meteorologisk institutt

Men hvorfor blir det så kaldt?

– Det er kald luft over Sibir som trekker vestover, forklarer statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Men temperaturvarslene er ikke helt bankers.

– Det blir kaldere, men det er stor usikkerhet om hvor kaldt det blir, sier statsmeteorolog Per Egil Haga tirsdag ettermiddag.

Den største kilden til usikkerheten er skydekket, forklarer han. Det betyr mye for temperaturen om vinteren. Skyene er som et ullteppe og hindrer at det blir kaldt. Når skydekket forsvinner blir det fort kaldere.

– Vi er usikre på i hvilken grad skydekket vil løse seg opp før helgen, sier statsmeteorologen.

SJALU: Det er lett å bli sjalu når man ser artsfrender som har et varmt antrekk på. Foto: Elise Øygaren / NRK

Og det er ikke bare oss tobeinte som bør finne frem boblejakke og ullsokker.

Faresignalene

Når temperaturen kryper så lavt som meteorologene varsler, kan selv dyr med tykk pels slite.

– Kjæledyrene våre er vant til å være innendørs i et varmt klima. De tåler lave temperaturer dårlig, sier Bente Akselsen.

Hun er både veterinær og president i Den norske veterinærforening. Organisasjonen ber alle dyreeiere være oppmerksomme.

Bente Akselsen er veterinær og president i Den norske veterinærforening. Foto: Veterinærforeningen Norge

– Når man er ute sammen med dem nå må man følge med på hvordan de ter seg, forklarer hun.

Det varierer hvor godt ulike hunderaser takler kulde, blant annet avhengig av hva slags pels de har. Flere tegn kan varsle om at dyret ditt er i faresonen.

– Skjelving, tripping, også kan de bli sløve eller apatiske.

Hunden Ken er på dyp snø. Blir han for lenge kan kroppstemperaturen bli farlig lav. Foto: Scanpix/AP

Hvis du ser noen av disse tegnene, må du ta dyret inn, og sakte og forsiktig tilføre dem mer varme, sier hun.

Ved tegn til frostskader eller at dyret er helt hvitt under pelsen bør man ta kontakt med veterinær.

Hundeeiere er ikke de eneste som må ta grep.

Kattekarantene

Utekatt eller innekatt. Det har lite å si.

Veterinæren har en klar beskjed til alle kattemennesker.

– Hold katten inne når det er minusgrader. Flere katter har dessverre mistet livet i løpet av vinteren.

Hun forklarer at mange katter gjemmer seg når de er kalde. Noe som gjør det enda vanskeligere å finne dem før det er for sent.

ADVARSEL: Selv om de skal ha ni liv, har flere katter strøket med i vinterkulden. På Facebook spres advarsler til katteeiere. Foto: Line Omland Eilevstjønn

Hundens nye klær

Skal man ut på tur anbefaler veterinæren å finne frem sokker og gensere.

– Det synes jeg folk har blitt veldig flinke til. Å bare få et lag til utenpå vil hjelpe mye. Hunder med pels har jo det innerste laget fra før, men å få et lag til utenpå er mye bedre.

Har man et tynt dekke er det bedre enn ingenting, sier veterinæren. Foto: Privat / Privat

Bein, poter og haler er særlig utsatt og kan få frostskader. Potene kan også få sår og plager av underlaget. Spesielt om det er saltet eller isete.

Dette bør du gjøre før du tar med dyrene ut:

Kle dem opp. Sokker/hundesko er flott for alle dyr som skal gå ute nå, da potene lett kan få sår og skader. Det er også lurt å bruke gensere/dekke/jakker for å holde dyrekroppene varme. Det er ikke like aktuelt for katter.

Sokker/hundesko er flott for alle dyr som skal gå ute nå, da potene lett kan få sår og skader. Det er også lurt å bruke gensere/dekke/jakker for å holde dyrekroppene varme. Det er ikke like aktuelt for katter. Smør inn potene. Potesalver kan man kjøpe både på apotek og dyreklinikker. Så lenge det er vannfritt er det bra. Har man ikke potekrem kan man bruke kuldekrem eller andre fete kremer ment for mennesker.

Potesalver kan man kjøpe både på apotek og dyreklinikker. Så lenge det er vannfritt er det bra. Har man ikke potekrem kan man bruke kuldekrem eller andre fete kremer ment for mennesker. Bruk bånd. Ikke la dyrene løpe fritt. Det er svært viktig å ha oppsyn med dem hele tiden man er ute. Ikke slipp hunden løs i parker med gjerder. Vær tett på.

Frossen kylling

Kaldt kan det bli i både hus og fjøs.

Både hobbybønder og profesjonelle bør passe ekstra på husdyrene sine når kulden kommer for fullt.

Både store hester og små kyllinger er ekstra utsatt i kulden.

– Sjekk ekstra ofte, også i løpet av natten, det blir ofte enda kaldere da. Har man dyr må man passe ekstra på, sier Akselsen.

Veterinærens beste råd er å investere i en god temperaturmåler.

Hønsehus og andre bygg der husdyr bor bør sjekkes jevnlig. En temperaturmåler er til god hjelp. Foto: Knut Falch / Scanpix/AFP

Nedkjølt pus

Så hva bør man gjøre hvis man finner en nedkjølt pus, eller man er usikker på dyrets tilstand?

Trå forsiktig.

Katter som har vært for lenge ute i kalde temperaturer kan få hypotermi. Foto: Stian Wasjø Simonsen

Få dyret inn igjen i varmen. Varm opp dyret sakte, for rask oppvarming kan ta livet av dyret. I likhet med mennesker har hunder og katter en fast indre temperatur, ifølge veterinæren.

Derfor kan de også få hypotermi.

Er du usikker, så er det tryggeste å ta dyret med til veterinær.