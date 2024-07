Det kryr av unge fotballspillere fra 30 nasjoner i Oslo denne uken. Arrangøren gjør sitt beste for at de skal være trygge.

Nå har flere spiller fått beskjed av trenere og foreldre om å ikke gå med merkeklær, dyre klokker eller ringer.

– Man passer på å ikke ha på merkeklær og unngå visse områder for å unngå at noe lignende skal skje med deg, sier Sindre Svee som skal spille fotball på Norway Cup.

Han referer til ranet som skjedde på dagtid tirsdag i Oslo.

Ikke lov å gå alene

Sindre kommer hele veien fra Trøndelag med laget sitt Malvik/Hommelvik.

Han synes det er utrolig at et slikt ran kan skje midt på dagen.

– Man begynner å lure på om det faktisk er trygt her.

Det å alltid gå sammen fire og fire, er en annen regel guttene fra Trøndelag har fått. Sindre mener det minsker sjansen for et ran.

– Det er større sjanse for at det skjer noe om man går alene.

Sindre Svee er en av mange spillere på årets Norway Cup. Han har fått klare regler fra trenere og foreldre før cupen. Foto: Nadir Alam / NRK

Skal ha skjedd flere Norway Cup-ran

Politiet forteller at det har skjedd flere ran med Norway Cup-deltakere denne uken.

Mandag kveld ble en ungdom angrepet og truet med en kniv.

Et Louis Vuitton-belte, en blå jakke og en Gucci-caps skal ha blitt frastjålet.

– Dessverre er merkeklær trekkfaktor for å bli stjålet fra. Det er helt forferdelig, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tore Barstad.

Politiet sier at merkeklær gjør at man er mer utsatt for ran. Foto: Nadir Alam / NRK

Mener de voksne må ta mer ansvar

Innsatslederen har forståelse for at folk trekker seg unna når de hører at kniv er involvert.

Han mener likevel at voksne må bli flinkere til å gripe inn under slike situasjoner.

– Gå sammen og ta ansvar. Det er en 15-åring som står der.

Politiet mener det alltid er lurt med forholdsregler. Også på Norway Cup.

– Unngå bråk, gå flere sammen og gi beskjed om hvor du går.

Det er rekordmange påmeldte under årets Norway Cup i Oslo. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Kun treningsklær

Jonas Nikolai Nilsen spiller på samme fotballaget som Sindre.

Han beskriver hva han har fått beskjed om å ha på under Norway Cup.

– Gå i kampklær og treningsutstyr. Når jeg er på sletta får jeg ikke lov å ha på merkeklær, klokker og ring.

Sindre Svee sier kampene i årets cup går bra så langt. Foto: Nadir Alam / NRK

Han sier at trenere og foreldre setter disse reglene fordi de ikke vil at spillerne skal bli ranet i hovedstaten.

– Det er ikke en veldig trygg by, ikke tryggeste i Norge i hvert fall, sier 15-åringen.

Først og fremst kommer likevel fotballen.

– Det går jo så bra på fotballfronten, så det er der hovedfokuset er, smiler Nilsen.

Svee nikker bekreftende.

– Vi nyter hovedstaden.

Norway Cup har ikke sendt sikkerhetsregler

Daglig leder for Norway Cup Øystein Sundelin, mener slike regler må komme fra politiet.

Norway Cup ansvar for at det er trygt på Ekebergsletta og på skolene deltakerne sover på.

– Ytterligere råd for sikkerhet bør politiet stå for, ikke vi som arrangørklubb.

Det å holde sammen og være på turnering som et lag og som en vennegjeng, synes lederen av Norway Cup høres fornuftig ut. Foto: Hallgeri Aunan / NRK

Lederen for cupen forteller om et tett samarbeid med politiet.

– Vi syns det er kjempeleit at det er deltakere som utsettes for ran i Oslo. Vi gjør vårt beste for å sørge for at dette er et trygt sted å være og at deltakerne kan nyte denne uken.

Dersom de får beskjed om å sende ut råd fra politiet, forteller lederen at det vil bli gjort.