Det bekrefter klubben mandag kveld.

Zuccarello har skrevet under på en femårskontrakt,

Nordmannen får seks millioner dollar i årslønn, noe som tilsvarer over 50 millioner kroner i året. Avtalen har en totalramme på 255 millioner norske kroner etter dagens dollarkurs.

– Mats får den beste kontrakten han har hatt i sin NHL-karriere. Han kommer også til et lag hvor han får en viktig rolle, sier tidligere landslags- og nåværende Vålerenga-trener, Roy Johansen, til NRK.

– Ekstraordinært

– Det Mats har gjort gjennom lang tid i NHL er ekstraordinært, i hvert fall sett med norske øyne. Han er en spiller som publikum elsker, og det er ingen tvil om at han vil bli en populær spiller i Minnesota, sier Johansen videre.

– Er du overrasket over at han får en så god kontrakt nå?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Nei, det er jeg ikke. Han er kanskje ikke den spilleren som har fått fullt igjen for spillet sitt i de tidligere kontraktene. Men det får Mats nå. I NHL-målestokk er Mats verdt de seks millioner dollarene han får i året. Nå får han betalt for den jobben han har lagt ned tidligere.

Hadde tilbud fra Dallas

Zuccarellos NHL-eventyr startet i 2010 for New York Rangers. Nordmannen ble en publikumshelt i Rangers, og ble en viktig brikke i laget. Men i februar var New York-tilværelsen over for «Zucca». som signerte en korttidskontrakt for Dallas Stars.

Zuccarello hadde tilbud om å fortsette i Dallas-klubben, men valgte seg heller Minnesota Wild.

Mats Zuccarello samlet totalt 40 poeng på 48 kamper for New York Rangers og Dallas Stars sist sesong. Totalt i NHL er det blitt 355 poeng, fordelt på 114 scoringer og 141 assists.