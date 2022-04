Zuccarello hylles etter NHL-bragden: – Ser bedre ut enn noen gang

– Det er enestående å se når han leker ishockey fortsatt. Han har noe unikt ved seg selv, sier landslagssjef Petter Thoresen om «Zucca» sin bragd.

Nordmannen har nå scoret 162 mål og slått 338 assists. Medregnet sluttspill har han 546 målpoeng.

– Det er helt rått. Det er så stor prestasjon han har vært gjennom de siste ti årene. Det er bare å ta av seg hatten. Vi har hatt han med innimellom på landslaget. Nå går laget veldig bra i sluttspillet, så jeg vet ikke om han blir med til VM nå, eller om han kan være med i VM, sier Thoresen.

– Det største vi har i norsk hockey

Hans assist på Wilds 1-1-mål sørget dessuten for en klubbrekord. Zuccarello har flest assists av en Wild-spiller på én enkelt sesong med 51.

– Det er helt vanvittig. Han har hatt en fantastisk karriere og viser at han fortsatt holder til på øverste nivå, sier Vålerenga-profil Mathis Olimb til NRK.

HYLLER ZUCCARELLO: Mathis Olimb er imponert over Zuccarello og hans målpoeng-bragd. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Han er fortsatt i god form og elsker å spille hockey. Han er i et lag han passer godt inn i, sier Olimb videre.

Zuccarello er inne i sin mest produktive sesong noensinne i NHL, og Wilds førsterekke med ham, Kaprizov og Hartman har imponert stort.

Den norske løperen har notert 73 målpoeng på 66 kamper så langt. Det er tolv flere enn i hans beste sesong (2016/17) for New York Rangers.

– Det er det største vi har i norsk hockey, og det er stort i hockeyverden også, mener Olimb, som i fjor returnerte til Vålerenga etter å ha spilt i tysk og svensk ishockey.

– Han spiller sin beste sesong

Zuccarellos første målpoeng i NHL kom 27. desember 2010 i hans andre kamp for Rangers. Da hadde han assist på Derek Stepans sene mål i en 7-2-seier over byrival New York Islanders.

Nå er Zuccarello ett målpoeng bak veteranen Stepans (Carolina Hurricanes) 501 i NHL.

– Det er veldig imponerende. Han spiller sin beste sesong hittil, og han ser bedre ut enn noen gang. Det er samtidig ikke så overraskende, og vi har sett hvor bra han er lenge, sier landslagsveteranen Martin Røymark.

– Hvorfor har han sin beste sesong nå, tror du?

– Det kan være tilfeldigheter, for han har vært god i mange år. Nå har han funnet kjemi med en rekkekompis som han har spilt sammen med hele sesongen. Det ser ut som at han har det morsommere enn noen gang.

IMPONERT: Martin Røymark mener Zuccarello er bedre enn noen gang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fra 2013/14 var Zuccarello for fullt med som fast mann i Rangers. Han spilte der i ni sesonger og ble assisterende kaptein før han ble tradet til Dallas Stars i 2019. Der ble det et kort opphold, før han signerte en lukrativ femårskontrakt med Wild på sommeren.

Wild var før lørdagens kamp delt tredje best i NHLs avdeling vest og styrer mot sluttspill for annet år på rad. St. Louis Blues er en direkte konkurrent om sluttspillplassene i avdelingen.