Wiig danket ut storfavorittene

ORF: Kilde alvorlig skadd

Aleksander Aamodt Kilde har skadet seg stygt i et fall på trening, melder østerrikske ORF.

TV-kanalen rapporterer at det skal være risiko for at Kilde har pådratt seg en alvorlig skade, men det er ikke bekreftet.

Ifølge kilder NTB har vært i kontakt med skal Kilde ha trent super-G i østerrikske Reiteralm da han falt.

Norges Skiforbund har foreløpig ikke svart på NTBs henvendelser.

I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.