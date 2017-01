Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Stina Nilsson valgte å starte tidlig og det ble en dårlig dag for Tour-lederen. Svensken tapte mye gjennom hele løpet og i mål var hun hele 40.5 sekunder bak den suverene vinner Jessica Diggins.

Både Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng åpnet godt og tok viktige sekunder på Stina Nilsson i sammendraget. Likevel holdt det ikke til en pallplass.

I mål kom Weng på en 5. plass og tar over sammenlagtledelsen i Tour de Ski foran Ingvild Flugstad Østberg. Østberg ble nummer åtte.

Weng leder med 11.1 sekunder ned til Østberg og 16.3 sekunder ned til svenske Nilsson.

– Hun kan godt ta over den. Det er hun verdt, sa Stina Nilsson til NRK.

Det så lenge ut til at det skulle bli full krise for Stina Nilsson da hun gikk i mål, men siden ingen av de norske kapret bonussekunder ble det ikke like kritisk for den svenske langrennsløperen.

– Det var ikke mitt beste løp. Det kjennes ikke bra ut, men jeg kan godt ta en slik dag etter tre gode dager, sa Nilsson.

– Krisen er litt avblåst for Stina Nilsson, kommenterte Jann Post.

For de øvrige norske ble Kathrine Harsem nummer ni, mens Ragnhild Haga ble nummer 17. Silje Øyre Slind ble nummer 19 og Lotta Udnes Weng nummer 24.

