Warholm slettet 28 år gammel stevnerekord: – Det var på tide

Karsten Warholm løp sitt første løp for sesongen da han vant 400-meteren i Karsten Warholm Invitational hjemme i Dimnahallen for snaut to uker siden.

Der løp han inn til tiden 45,31, bare 26 hundredeler bak den europeiske rekorden han deler sammen med Thomas Schönlebe.

Onsdag kveld gjorde han et forsøk på den europeiske rekorden, men han måtte se at han ikke klarte å senke den. Med tiden 45,51 vant han likevel løpet og satte samtidig stevnerekord i franske Liévin.

Den tidligere stevnerekorden var 45,76 satt for 28 år siden i 1995.

– Det var fra før jeg ble født, så det var på tide, sier Warholm til speakeren i et intervju vist på VGTV.