Warholm om OL-bonus: – Riktig vei å gå

Det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics, meldte onsdag at de vil dele ut premiepenger til vinnerne under OL i Paris.

Friidretten er det første særforbundet som tar dette grepet. Regjerende olympisk mester på 400 meter hekk, Karsten Warholm, er positiv til endringen:

– Jeg tenker det, som profesjonell idrett, at det er et steg og et grep som virker fornuftig. Det blir kanskje diskusjoner innen OL og IOC i og med at de har vært veldig strenge på sånn, men jeg tenker det er en riktig vei å gå, sier Karsten Warholm til NRK.

OL-vinneren i friidrett mottar en bonus på 50.000 dollar, som tilsvarer 535.000 kroner etter dagens kurs.

– Det endrer ikke min motivasjon til å vinne det gullet. Det betyr like mye uavhengig. Ingen pengesum kan endre lysten man har på gullmedaljen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er nysgjerrig på hvordan nyheten slår ned i friidrettsmiljøet. Han uttrykker skepsis overfor NRK:

– Jeg tenker at Det internasjonale friidrettsforbundet sikkert kunne funnet vel så gode anvendelser for disse pengene for å utvikle idretten sin enn å gi det til de aller beste utøverne, sier Øvrebø.

Han mener at en av de store utfordringene i norsk toppidrett handler om at man mister talenter fordi det ikke er nok penger til å finansiere flest milug.

– Det er gjerne slik at de beste utøverne også er de som tjener mest penger på idretten. Det er naturlig at det er sånn. Det finnes veldig mange andre bonuskilder for de aller beste utøverne i friidrett, så jeg tenker at blir en forsterkning av at de som har mye får mer.