Norge-kamp spilles med tilskuere

Det rumenske fotballforbundet bekrefter overfor Nettavisen at de har fått tillatelse til å slippe inn barn på EM-kvalikkampen mot Norge tirsdag kveld. UEFA vedtok først at kampen skulle spilles for tomme tribuner etter bråk fra rumenske tilhengere i tidligere kamper. Ifølge nettstedet ventes det nå rundt 30.000 barn.