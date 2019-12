Storhamar vant Mjøsderbyet

Lillehammer jaktet revansje mot Storhamar etter 2-5-tapet borte lørdag, men lå under 0–3 etter bare 17 minutter hjemme mandag. Det endte 4–1 til gjestene. 4-1-seieren gjør at Storhamar nå er ti poeng foran rival Lillehammer. Før de to tapene var Lillehammer bare fire poeng bak på 3.-plass, men den luka har nå økt til ti poeng.