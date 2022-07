VM-utøver Hedda Hynne har testet positivt for covid-19

Rosenborg signerer islandsk angrepsspiller

Rosenborg er enig med den islandske seriemesteren Vikingur om å hente Kristall Máni Ingason.

– Det har vært interesse fra andre klubber, men da jeg hørte at Rosenborg var interessert, var valget enkelt. Det er en stor klubb, og jeg ble veldig gira, sier Ingason til RBK.no.

20-åringen har skrevet under for Rosenborg fram til og med 2026-sesongen. Han blir klar for spill fra 1. august.

Ingason har tidligere spilt for FC København og har også to kamper for det islandske landslaget.