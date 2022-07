– Det er høyt trykk her. Vi vet ikke om det er internt eller ekstern. Vet vi ikke hvor smitten kommer fra, sier kommunikasjonsrådgiver i Norges Friidrettsforbund, Morten Olsen, til NRK.

Han er på plass i Berkeley i California, der de norske utøverne gjør de siste forberedelsen før VM starter i Eugene lørdag. Søndag kom det fjerde smittetilfellet i støtteapparatet siden fredag.

Ingen utøvere har imidlertid til nå testet positiv, men Olsen har ingen god forklaring på hvorfor det kun er støtteapparatet som er rammet.

– Jeg vil tro det skyldes tilfeldigheter. Vi har det samme regime med utøver og ledere. Det kan være noe tilfeldig. Det blir som å spille lotto å skulle si hvorfor. Det har vi ikke noe godt svar på. Vi er glad for at det ikke er utøvere som er smittet, sier han.

Norges tropp til VM i friidrett 2022 Ekspandér faktaboks Kvinner: Elisabeth Slettum, IL Skjalg - 200 meter og 4x400 meter stafett.

Hedda Hynne, IK Tjalve - 800 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve - 5000 meter.

Amalie Iuel, IK Tjalve - 400 meter hekk og 4x400 meter stafett.

Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL - Slegge.

Linn Oppegaard, Moss IL – 4x400 meter stafett.

Astri Ayo Lakeri Ertzgaard, IK Tjalve – 4x400 meter stafett. Menn: Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve - 1500 meter.

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL - 1500 meter og 5000 meter.

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL - 5000 meter.

Karsten Warholm, Dimna IL - 400 meter hekk.

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL - 3000 meter hinder.

Tom Erling Kårbø, Stord IL - 3000 meter hinder.

Sondre Guttormsen, SK Vidar - Stav.

Simen Guttormsen, SK Vidar - Stav.

Pål Haugen Lillefosse, Fana IL - Stav.

Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus - Kule.

Eivind Henriksen, IK Tjalve - Slegge.

Thomas Mardal, Gloppen Friidrettslag - Slegge.

Sander Aae Skotheim, IK Tjalve - 10-kamp.

– Tar grep

Han forteller at de har tatt grep for å unngå flere smittetilfeller.

– Det er alvorlig situasjon, som vi prøver å håndtere etter beste evne. Det er ikke en situasjon vi hadde ønsket, men samtidig er verden blitt slik at denne pandemien blir vi ikke kvitt like lett som vi trodd en stund, sier Olsen.

TILTAK: Forbundet iverksetter nødvendige tiltak, sier lege Ove Talsnes. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi har iverksatt nødvendige tiltak for å redusere muligheten for videre smittespredning i troppen, sier forbundets lege Ove Talsnes i en pressemelding.

Olsen forteller at de fire som har testet positiv, har ulike sykdomsforløp, men at ingen er alvorlig syke. Forbundet vurderer fortløpende om det fremdeles vil være mulig å få med noen av til mesterskapet.

– Det fungerer slik at man må levere negativ test for å få akkreditering. Folk kan bli friske igjen, sier han.

Vant med sykdomsfrykt

Tidligere 1500-meterløper Ingvill Måkestad Bovim har selv deltatt i en rekke mesterskap for Norge.

Hun påpeker at det alltid er en frykt for at utøvere blir syke før mesterskap og understreker at Norge har lang erfaring med å unngå smitte i mesterskap, også før koronapandemien.

– Men det er klart at de har flydd dit, og de som har vært i høyden, har flydd innad i USA. Men fraktes fra treningssted og er i busser eller sammen i biler, sier hun til NRK.

IKKE NYTT: Ingvill Måkestad Bovim mener det ikke er spesielt for koronapandemien at utøverne ønsker å unngå sykdom. Foto: Stipe Surac / Rubicon TV/NRK

– Påvirker dette de norske negativt?

– Jeg tror ikke det. Det er likt for alle. Det er ikke slik at det er noe som er minus for de norske. Man forholder seg til tiltak og man lever som normalt, så tror jeg det ikke er noen ytterligere risiko for at det påvirker prestasjonen. Det er man vant med, sier Bovim.

– Men man må unngå å bli syk.

– Ikke naive

Den norske troppen reiste med tolv personer i støtteapparatet. Det betyr at en tredel nå har testet positiv.

– Fire ute er fire minus, men vi har jobbet for å erstatte de rollene så godt som mulig, så vi ivaretar utøverne behov så mye som mulig. Vi greier å løse det innenfor rammene vi har med bemanning, sier Olsen.

– Hva gjør dere om det kommer flere tilfeller?

– Vi har diskutert scenarioer som kan oppstå, vi er ikke naive. Men nok en gang føler vi at vi skal klare det. På en måte kan en leder fungere fra hotellrom, men med trener er det verre. Ikke nødvendigvis slik at alle de som er smittet ikke kan gjøre noe.

– Kan det være aktuelt å sende over erstattere?

– Per nå har vi ikke planlagt å gjøre store grep, svarer han.

Måkestad Bovim tror heller ikke det er noen stor krise at flere i støtteapparatet er satt ut av spill.

– På treningsleir har man en fysio på tolv utøvere, så det ordner seg. Jeg tror det ikke er noe problem om fire-fem eller seks er ute, sier hun.

VM i amerikanske Eugene starter førstkommende fredag 15. juli og varer til 24. juli. Mesterskapet følger du på NRKs plattformer.