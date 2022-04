VM-sjefen tok kontakt med Klaveness etter toretalen: – Han oppfatta det som flengjande kritikk

– Han kom bort til meg i går under trekkinga, og vi tok kvarandre i hendene, fortel Klaveness.

Vidare følgde ein diskusjon om talen Klaveness heldt torsdag, og motsvaret ho fekk av Al Thawadi.

– Han gav uttrykk for at det han meinte var at eg burde treft han under fire auge i Qatar denne gongen her, før eg gjekk på talarstolen. Eller kanskje at eg ikkje skulle gå på talarstolen i det heile, men at kritikk skal rettast «face to face».

– Vi hadde ein kort og god prat om dette, at det var eit poeng for oss at dette gjekk føre seg offentleg. Og at kritikken ikkje var retta mot arrangørkomiteen, som jo har gjort mange ting, men mot saka, i og for seg – og framtida.

Fekk motsvar

Klaveness gjekk opp på talarstolen torsdag, og heldt ein tale som sidan har skapt oppsikt verda over. Ho kritiserte FIFA og tildelinga av VM til Qatar i 2010.

– Tildelinga av VM skjedde på ein uakseptabel måte, med uakseptable konsekvensar. Menneskerettar, likestilling, demokrati og kjerneverdiane i fotballen – var ikkje i startellevaren før mange år seinare, sa ho i løpet av innlegget på snautt seks minutt.

Sjå heile talen her:

Se hele talen til Klaveness Du trenger javascript for å se video.

Like etter henne gjekk VM-sjef Al Thawadi opp på talarstolen for å svare. Han er leiar for den såkalla «supreme committee», arrangørkomiteen i Qatar.

– Før eg går vidare, så vil eg gjerne uttrykke ein skuffelse. Presidenten besøkjer landet vårt, men har ikkje bede om eit møte. Ho har heller ikkje prøvd å få til dialog, før dagens kongress.

– Ønskte å snakke ut

Klaveness seier ho har hatt «masse dialog» med både Qatars styresmakter, arrangørkomiteen og Al Thawadi sjølv, tidlegare.

Ho omtaler møtet som godt.

– Han ønskte å snakke ut om dette. Han gav uttrykk for at han syntest det var skuffande. Eg sa at intensjonen vår ikkje var å kritisere selskapet hans i seg sjølv, men saka, og det å ha veldig gode etiske refleksar i fotballen framover. Men han gav uttrykk for at han oppfatta det som flengjande kritikk av arrangørkomiteen.

Det fortel Klaveness, etter landing på Gardermoen. NRK har prøvd å kontakte arrangørkomiteen om møtet, men har førebels ikkje fått svar.

No er ho heime på norsk jord, og beskriv Qatar-turen slik:

– Det har vore veldig innhaldsrikt. Frå den eine ytterkanten til den andre, og tilbake igjen. Vi reiste jo dit for å formidle ein bodskap frå medlemmene våre som var både tydeleg og likevel balanserte. Så får andre vurdere om vi trefte.

Talen skapte reaksjonar ute i verda, og Klaveness seier den følgjande offentlege debatten var eit mål for NFF.

– Det var eit poeng å ha ein offentleg debatt rundt tema vi er veldig opptekne av. Så blir det viktigaste å ta det vidare.