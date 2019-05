VM-klare Utlands snuoperasjon: Fra benkesliter til toppscorer

26-åringen fra Mo i Rana smiler om kapp med maisola på Ullevål stadion, halvannen uke før avreise til Frankrike der VM i fotball spilles fra 7. juni til 7. juli.

Hun har riktignok et kutt og noen sting over det ene øyet, etter en duell i en seriekamp for en drøy uke siden, men det ser ikke ut til å prege humøret hennes.

– Det går hardt for seg i den svenske serien, sier hun og ler.

Seks mål på syv kamper

Det tøffe nivået i sveriges øverste liga håndterer hun godt. På syv kamper har Utland scoret seks mål, noe som gjør henne til delt toppscorer i Damallsvenskan sammen med Djurgårdens Mia Jalkerud.

– Det har gått mye bedre enn i fjor. Jeg har spilt mye og scoret litt mål, så det føles bra, forteller hun.

Rosengård ligger nå på andreplass i serien, ett poeng bak landslagsvenninne Vilde Bøe Risas Göteborg. Det skal den norske spissen ha mye av æren for.

Slik var det ikke i fjor, da hun spilte sin første sesong for den svenske toppklubben.

Da startet 26-åringen som oftest på benken og hun scoret kun tre mål på en hel sesong.

– Jeg tror man får respekt når man skal bytte miljø og når man kommer til en toppklubb i Sverige. Hun har brukt litt tid på å tilpasse seg og er jo en karakter som jobber veldig veldig hardt og nå har hun fått betalt for det, sier landslagssjef Martin Sjögren.

– Det virker som det er noe som har snudd. Jeg har kommet meg mer inn i spillet og det har blitt mer flyt, forklarer Utland.

NORSK TRIO: Landslagsspillerne Lisa-Marie Karlseng Utland (f.v.), Frida Maanum og Vilde Bøe Risa spiller alle i Damallsvenskan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Erstatter Hegerberg på topp

Utland debuterte på landslaget allerede i 2015, men under EM for to år siden fikk hun nesten ikke spilletid. Under sommerens VM får hun trolig en langt mer sentral rolle, og blir en av spissene som skal erstatte Ada Hegerberg.

Sjögren har gitt Utland mye tillit i VM-kvalifiseringen og i oppkjøringen til VM, og nordlendingen står nå med tolv mål på 40 kamper for Norge. Proppfull av selvtillit og VM-klar kan det fort bli flere.

– Det er klart at man tar med seg mer selvtillit inn i mesterskapet med noen mål (i serien), så det er fint å ha med seg, sier 26-åringen.