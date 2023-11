VM i lyn- og hurtigsjakk til Usbekistan

Kvile selges fra Glimt til Fredrikstad

Midtstopperen Sigurd Kvile gjør permanent overgang fra Bodø/Glimt til Fredrikstad og har undertegnet en treårskontrakt med den nyopprykkede eliteserieklubben.

De siste månedene har Kvile spilt for nettopp FFK på lån. I avtalen med Glimt var det bakt inn at 23-åringen skulle bli permanent Fredrikstad-spiller ved et opprykk til Eliteserien.

– På tross av at jeg har vært her i kort tid, så trives jeg veldig godt i gruppen og er blitt tatt godt imot av klubben. Jeg lærer masse nytt og er veldig motivert til å fortsette å utvikle meg her i Fredrikstad, sier Kvile til Fredrikstads nettsted. (NTB)