Gullfavoritt arrestert natten før fellesstarten: – Krise for hans karriere

– Det er krise for han og hans karriere, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad til egen arbeidsgiver.

Nattens VM-fellesstart ble nemlig alt annet enn den nederlandske oppturen mange hadde forespeilet, da lagets superstjerne måtte lade opp på politistasjonen og endte med å bryte rittet tidlig.

Ifølge nyhetsbyrået AP startet det hele ved at 27-åringen ble forstyrret på hotellrommet av noen lokale tenåringsjenter. Van der Poel skal ha blitt irritert for at han ikke fikk ro kvelden før én av karrierens viktigste konkurranser, og etter gjentatt banking på sykkelstjernens dør, skal det ha oppstått en situasjon som gjorde at politiet ble tilkalt.

NRK-EKSPERT: Sondre Sørtveit.

– Det er overraskende og dramatisk når en av de store stjernene i sykkelsporten blir pågrepet av politiet, sier NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit.

– En høyst uventet hendelse, legger han til.

– En katastrofe

Hovedpersonen bekrefter episoden til den belgiske avisen Sporza.

SJANSELØS: Mathieu van der Poel. Foto: Rick Rycroft / AP

– Jeg var ikke tilbake på rommet mitt før klokken 4. Det er en katastrofe, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg prøver å gjøre det beste ut av det, sa han før VM-fellesstarten.

Han erkjenner at han ikke ba tenåringene slutte på en høflig måte.

– Jeg ba dem ikke så pent om å stoppe. Da ble politiet tilkalt, og jeg ble tatt, forklarte han.

Deretter startet han det pågående rittet, men det endte med at han brøt etter bare tre mil.

– Det er en helt absurd situasjon og en attraksjon mindre for sykkelløpet. En av de store favoritten er ute, sier Kaggestad på direkten.

Beskyldes for dytting

Nyhetsbyrået Ap skriver at det lokale politiet har bekreftet at en 27-åring ble arrestert etter et opptrinn med to tenåringsjenter på et hotell, og at det skal dreie seg om dytting som førte til at den ene jenta fikk en liten skade på albuen.

Det avviser manager Cristoph Roodhost i Van der Poels lag overfor TV 2:

– Han foretok seg ikke noe fysisk mot ungdommene, sier Roodhost.

Manageren sier videre at passet til sykkelstjernen er inndratt i seks uker, og at de skal møte opp på politistasjonen over helgen.

– Han var veldig skuffet. Han sov ikke hele natta og han fikk en mental knekk. Han har jobbet hardt de to siste månedene, og så frem til å ha et godt løp i dag.

NRKs sykkelekspert Sørtveit er spent på utviklingen i saken:

– Dette er ikke bra for omdømmet hans, og det er ille hvis det viser seg å være mer alvorlig enn den versjonen som manageren hans serverer. Det skal bli spennende å se videre hvilken avgjørelse australsk politi tar, avslutter han.

Kristoff: – Det sykeste jeg har hørt på lenge

Det var belgiske Remco Evenepoel som gikk hen og vant VM-fellesstarten. 22-åringen stakk fra bruddet han satt i, og han så seg aldri tilbake.

Hovedfeltet innså at de ikke kom til å klare å kjøre inn belgeren, så de roet helt ned, og mot slutten var det kun et uhell som kunne ha spolert gulljubelen for suverene Evenepoel.

Christophe Laporte fra Frankrike vant sølv, og Michael Matthews fra vertsnasjonen Australia ble nummer tre.

Alexander Kristoff spurtet inn til sjetteplass. Han visste ingenting om van der Poel-dramatikken før TV 2s reporter informerte ham etter målgang.

– Dette er det sykeste jeg har hørt på lenge, er nordmannens respons.

– Da forstår jeg kanskje at han ikke følte seg helt rå, legger han til.