Viste Graham Hansen fingeren etter denne frekke finta

Det norske landslaget har endelig ankommet Nederland, der EM sparkes i gang med match mot vertsnasjonen søndag kveld.

Som vanlig er det knyttet stor spenning til hva stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen kan utrette for Norge.

Og skal vi tro bilder fra den siste ukas treninger, ser det ut som om sistnevnte er i storform. Og ikke minst i det lekne hjørnet.

I en video (øverst i artikkelen), som ble filmet av landslagets analyseteam, kan du se Graham Hansen lure ballen forbi Stine Reinås på utrolig vis under denne ukas trening i Oslo.

– Den verste finta

22-åringen er kjent for å ha et finterepertoar av de sjeldne, men for Reinås ble det rett og slett for mye av det gode.

– Jeg følte jo at jeg hadde vært på Tusenfryd!

Det sa en svimmel og smilende Reinås til NFF TV tidligere denne uka, og la til at hun viste Graham Hansen fingeren etter treningen.

Til NRK utdyper Reinås følelsen av å bli fintet bort av lagvenninnen.

– Jeg ble svimmel. Du tar en runde rundt, og har ingen forståelse for hvor rommene er ved deg. Du blir veldig desorientert, sier forsvarsspilleren.

FLAU: Skal vi tro Stine Reinås, har lagvenninnen Caroline Graham Hansen utsatt henne for «den verste finta» i karrieren. Her fra Algarve Cup i mars. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hun kan ikke huske å ha blitt utsatt for en så ydmykende finte tidligere.

– Caroline har tatt den verste finta, sier hun og ler.

– Så ikke den komme

Reinås forteller at det aldri er gøy å bli «runda» på den måten – i hvert fall ikke av romvenninnen.

– Når Caroline kommer mot deg må du være forberedt på det meste. Men jeg så ikke helt den der komme, sier Reinås.

Som forsvarsspiller har Reinås ofte øynene på ballen, men denne gangen gikk det altså «galt».

– På et øyeblikk der var ballen borte, og da tenkte jeg «hva skjedde nå?». Så ser du at jeg tar en liten «360», og fant verken Carro eller ballen. Jeg var helt lost, sier hun og ler godt.

– Hvis blikk kunne drepe

Graham Hansen var i svært godt humør etter å ha lurt romvenninnen trill rundt på trening, men sier at hun ikke hadde en plan om å ydmyke venninnen.

– Det er jo ikke sånn at man tenker «Nei, jeg skal ikke ydmyke Stine fordi hun er så snill og god», sier Graham Hansen til NRK, og fortsetter:

– Når man er på forskjellige lag på trening så, ja. Da muligheten grep seg ble det Stine som fikk lide.

LEKEN: Caroline Graham Hansen er kjent for sitt finterepertoar, noe lagvenninnene får føle på under treninger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At hun skal ha fått fingeren av lagvenninna, innrømmer hun at ikke skjer ofte.

– Det var kanskje ikke direkte fingeren, men det var vel mer «hvis blikk kunne drepe», så var det det hun gjorde der og da, sier hun og ler.