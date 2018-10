Virusherjede RBK tar sykdomsgrep før gullkampen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Magen min har sett bedre dager, men det kommer seg forhåpentligvis, sier RBK-spiller Anders Trondsen.

Han er en av flere RBK-spillere som har blitt smittet av omgangssyken i løpet av helgen.

Birger Meling måtte bytte seg selv ut underveis mot LSK på grunn av magetrøbbel. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Magevirus, som gjerne sprer seg svært raskt, var ikke godt nytt før helgens møte med LSK, og det passer enda dårligere å ha med seg inn mot det potensielle gull-oppgjøret mot Brann på søndag. I tillegg skal Rosenborg spille i Europaligaen allerede torsdag.

– Må sørge for at alle holder seg friske

RBK-trener Rini Coolen forteller at laget nå tar alle forholdsregler for å unngå at viruset sprer seg til flere spillere.

– Vi har snakket med det medisinske personellet og må sørge for at alle holder seg friske. Kampene kommer tettere og tettere nå, og allerede om noen få dager kommer det en, sier han.

Trondsen greide å spille i helgen til tross for mageproblemene, men det sto verre til med Mike Jensen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund. I tillegg måtte Birger Meling gi seg underveis i kampen på grunn av mageproblemer.

RBK greide kun uavgjort mot nedrykkstruede LSK, og det gjør at søndagens kamp mot serietoer Brann kan bli en ren gullkamp. Brann ligger to poeng bak trønderne, og det gjenstår kun fire serierunder.

Rini Coolen har hatt en rekke skader å hanskes med i sin tid som RBK-trener. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Reidar Due, lege i RBK, sier til NRK at for de neste 48 timene innføres det tiltak som ekstra håndhygiene og alenetid på hotellrommene.

– Vi har fått en del tiltak. Alle har fått alenerom på hotell og sånn, så man tar alle de tiltakene man klarer, sier Trondsen.

– Må gå tilbake til oss selv

RBK har slitt med en del skadeproblemer denne sesongen, og derfor var gleden stor da Coolen hadde hele troppen tilgjengelig så sent som torsdag i forrige uke. Gleden ble imidlertid kortvarig da viruset brøt ut like etterpå.

Treneren medgir at det har vært litt i overkant mye trøbbel.

– Ja, hva kan man gjøre? Det er en berg-og-dal-bane. Det er rart, men du må bare håndtere det. Det er ting du ikke kan påvirke som trener. Du må ta det som det er, sier han.

RBK har nå spilt tre kamper på rad uten å vinne. Laget har fått kritikk for måten de har spilt på, og Trondsen er enig i at laget helst bør heve nivået nå som gullkampen tilspisser seg.

– Kommer vi på vinnersporet igjen og vinner de siste kampene, blir det gull. Men vi må gå tilbake til oss selv og til den formen vi vet vi har. Det har sett bra ut på trening, fastslår han.