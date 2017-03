Vindkast truer Raw Air-hopprennet

Ifølge juryen er det vindkast og våt snø som har stoppet kombinert prøveomgang og hoppkonkurransen.

– I selve bakken er det ganske rolig, men det er litt guffent på kulen. Jeg sitter og ser ut, og halvparten av flaggene henger ned, så det er ikke så gærnt her som andre steder, sa arrangementsleder Terje Lund til NRK.no i 12-tiden.

Det var en time før prøveomgangen for kombinerthopperne ble avlyst. Værmeldingen var lovende, men ikke lovende nok for juryen, som heller satte sin lit til det ordinære hopprennet klokka 14.00. Heller ikke det ble gjennomført på grunn av vått vær og vind.

Værmeldingen for kvelden er langt mer lovende, men om vinden ikke løyer i løpet av kvelden kan nok et renn bli avlyst. Det kan bety krise for arrangørene i Norges skiforbund.

Vil sette opp avlyst Lillehammer-renn

Rennet på Lillehammer ble avlyst i går, etter at 26 hoppere hadde satt utfor. Med det stramme tidsskjemaet, med seksten hopp fordelt på ti dager er det foreløpig uklart om det avlyste rennet settes opp igjen.

– Når vi vet at vi skal ha renn hver eneste dag i ti dager, er det vel ikke unaturlig at vi kan ryke på noe i løpet av de ti dagene. Det har vi vært mentalt forberedt på, så vi kan gjøre justeringer underveis, sier Terje Lund, arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund til NRK.