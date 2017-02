Vil snu norsk hundredelsuflaks: – Ekstremt surt

– Jeg er egentlig ikke revansjelysten, for jeg har et like stort ønske om å vinne hver gang. Man vil helst aldri være i en situasjon hvor man er avhengig av hundredelene, man vil kjøre så fort at det ikke er noen tvil om hvem som vinner eller ikke, sier Kjetil Jansrud til NRK på medaljeseremonien søndag kveld.

For dit må man selv om man blir nummer fire. Og selv om man har tapt en bronse med to ørsmå hundredeler i utfor.

Situasjonen var ikke akkurat ulik for Kilde tidligere denne uka. Da røk medaljen med tre hundredeler i super-G-rennet.

– Det er litt en del av gamet. Jeg var der for noen dager siden, og det er ekstremt surt, men man har jo, som Kjetil sier, mer lyst til å være foran med et hav av tid. Dagen i dag var ikke helt vår, men det kommer en ny dag i morgen, sier Kilde, som havnet på plassen bak lagkameraten.

– Har tapt mange bronsemedaljer

SØLVKAKE: Jansrud (t.v.) har sikret et VM-sølv, men med marginene på Norges side, kunne han og Kilde også tatt to bronsemedaljer. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er ikke akkurat uvanlig at det er små marginer i alpint – og heller ikke for norske utøvere.

– Norge har tapt mange bronsemedaljer opp igjennom tidene, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt, og ramser opp en rekke pallplasser som har glippet de siste 23 årene.

I VM for to år siden var Jansrud blant annet tre hundredeler bak bronsemedaljen i super-G.

– Jo mindre marginer, jo surere er det jo, mener Aamodt.

Og da Jansrud tok sølv i superkombinasjonen samme år, var han 19 hundredeler unna gullet. Mandag er det duket for nettopp den øvelsen i St. Moritz.

– Jeg er en «dark horse»

Det er langt fra utenkelig at det også der vil skille minimalt i toppen. Og selv om Alexis Pinturault og Marcel Hirscher stiller, håper fartsgutta det skal være mulig å hamle opp med favorittene.

– Jeg er en «dark horse». Aleks er vår største favoritt, for han har vært på pallen i år, men vi har to OK kort, spår Jansrud, som gradvis føler sykdommen slipper.

– Det ser litt lysere ut med tanke på medalje, for det er to omganger. Vi skal klinke til, sier Kilde, som er nummer tre i kombinasjonscupen.

– Har du trent noe slalåm i år da?

– Hehe, nei. Jeg har nok ikke det. Men slalåmen her er ikke altfor krevende.

Og da kan marginene like gjerne være på Norges side.

– Det handler om tilfeldigheter, og man ser det finnes flaks og uflaks. Men man må også være god over lengre tid for å vinne, og det er jo de norske gutta. Da kan det fort snu, sier Aamodt.

Se herrenes superkombinasjon på NRK1 og nrk.no fra klokken 09.30 mandag. Utfor kl. 10.00/slalåm kl. 13.00.

GODT KJØRT: Se utforløpet til Kjetil Jansrud her. Han trodde selv det skulle holde til medalje. Så kom sola. Du trenger javascript for å se video. GODT KJØRT: Se utforløpet til Kjetil Jansrud her. Han trodde selv det skulle holde til medalje. Så kom sola.