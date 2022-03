Vil skjerme Haaland: – Det er en ekstraordinær situasjon

Jakten på Dortmund-spissen er blitt trappet opp de siste ukene.

Ifølge tyske og britiske medier har Haaland en utkjøpsklausul som gjør at han etter all sannsynlighet forlater Dortmund denne sommeren.

– Vi må ha ekstremt forståelse for at han kanskje blir litt ekstra skjermet på denne samlingen, og blir litt mer privat, enn i en konkurranse i juni. Han skal treffe med enormt viktige valg og er under et trykk som få kan sette seg inn i, sier Ståle Solbakken til pressen i forkant av landslagstreningen på Åråsen.

BER OM PRIVATLIV: Landslagssjef Ståle Solbakken på Åråsen stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB

Haaland er blitt linket til flere av de aller største klubbene i verden, som Real Madrid, Manchester City og Barcelona.

Både Bild og The Times skriver at Manchester City nå ligger best an i kappløpet.

Hvilken klubb bør Haaland velge? Man. City Man Utd. Real Madrid Barcelona PSG Bayern Bli i Dortmund En annen klubb Vis resultat

Enormt trykk

Det er ikke sikkert at Haaland står over presseoppdrag under denne samlingen, men Solbakken understreker at alle ord og setninger fra spissen blir veid ekstra nøye i disse dager.

– Vi skal være serviceinnstilt, og jeg er for at alle skal by på seg selv, men nå er vi i en situasjon der at vi har en av verdens tre mest attraktive spillere, sier Solbakken.

Han mener Kylian Mbappé og Haaland er to av de mest innbydende fotballspillerne for øyeblikket, og hele verden følger med.

– Hvert ord og setning han sier blir endevendt, og så blir nok de oversettelsene til alle land litt spekulative. Jeg vet han er veldig observant på det fram til han skal ta den avgjørelsen, sier landslagssjefen videre.

Landslagssjefen mener man må vise hensyn for situasjonen til Haaland.

– Jeg er tilhenger av åpenhet og tilgjengelighet, men noen ganger må man ha respekt for at en person er i en ekstraordinær situasjon, sier han, men understreker:

– Så kan det godt hende at han dukker opp likevel, men jeg vil ikke late om at det ikke er et problem, for det er det, sier han.