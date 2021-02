Vurderer VM-endringer – Russland-sjef mener alle øvelser bør flyttes

– Det vil gjøre det mer rettferdig. For sprint er det ikke et så stort problem, men senere blir det enda mer ulike forhold. Solen blir veldig sterk på ettermiddagen, sier Cramer til NRK.

Gradestokken og de løse snøforholdene ble umiddelbart et tema i VM-byen.

Emil Iversen kalte løypene det verste han har vært borti, mens Erik Valnes mente det var bedre å avlyse sprinten enn å gå på slike forhold.

Cramer får full støtte av den britiske landslagssjefen Jostein Vinjerui.

– Jeg sa det da vi kom hit i dag: Hadde det vært starttidspunkt klokken 09.00 hver dag, hadde det blitt et kjempemesterskap. I hvert fall med tanke på føret, sier Vinjerui til NRK.

VIL HA ENDRINGER: Russlands landslagstrener Markus Cramer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hektisk møtevirksomhet

Tirsdag formiddag diskuterer rettighetshaver Infront, Det internasjonale forbundet (FIS), den lokale arrangøren og lokale TV-rettighetshavere om de skal flytte åpningsdistansene til tidligere på dagen.

Det såkalte sukkerføret gjør det ikke bare seigt og tungt å gå, men det blir også vanskeligere for løperne å holde seg på beina i utforbakkene:

Slik ser VM-løypa i Oberstdorf ut Du trenger javascript for å se video.

Det er Infront som har tatt initativet til flyttingen, og FIS stilte seg bak forslaget tirsdag morgen.

Nå skal de ulike TV-rettighetshaverne vurdere saken.

– For konkurransen så vil det være bedre. Dette handler om at solen tar mye i snøen. Det har vært mye snakk om det har vært minusgrader på natten. Juryen og FIS vurderer bruk av salt og har stengt deler av løypene og signalisert at de vil stenge større deler av løypene, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland, som selv testet sukkerføret i en utforbakke mandag:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På tirsdagens pressekonferanse fikk flere av de norske herresprinterne spørsmål om betydningen av en eventuell flytting.

Men samtlige var enige om at de ikke ønsket å bruke krefter på noe de ikke får gjort noe med.

Iversen er imidlertid klar på at utforbakkene – og dermed sikkerheten – blir vanskeligere å håndtere.

– Det er åpent for at det blir mer uhell når utforbakkene er såpass vanskelige, og svingene er så løse. Jeg kjører jo ofte godt i svinger, men da må du ha noe å jobbe med. Her handler det bare å komme seg gjennom svingene. Det blir å finne seg et spor og prøve å ikke falle, sier Iversen.

Kan flyttes mange timer

Det er ventet en endelig avgjørelse om starttidspunktene senere tirsdag. Dette vurderes som nye tidspunkt (tidligere tidspunkt i parantes):

Onsdag 24. februar:

09.00 (12.30): Langrenn, kvalifisering, 5 kilometer intervallstart, friteknikk, kvinner.

Langrenn, kvalifisering, 5 kilometer intervallstart, friteknikk, kvinner. 10.30 (14.30): Langrenn, kvalifisering menn, 10 kilometer intervallstart, friteknikk, menn.

Torsdag 25. februar:

09.00 (12.45): Langrenn, prologer, sprint, klassisk teknikk.

Langrenn, prologer, sprint, klassisk teknikk. 11.30 (15.15): Langrenn, finaler, sprint, klassisk teknikk.

– Det er bra de vurderer dette, fordi snøforholdene vil være bedre tidligere på dagen. Jo senere, jo løsere blir snøen. Da blir det ikke like forhold, sier Cramer.