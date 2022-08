Viking videre i serieligaen til tross for tap

Viking skuffet spillemessig på veien mot avansement i serieligaen i fotball. Det endte 0-1 borte mot irske Sligo Rovers, men Viking vant 5-2 sammenlagt.

Viking vant hjemmekampen 5-1, og dermed var det meste av spenningen borte før avspark.

Førsteomgangen var nesten blottet for sjanser. Målet som kom før pause, var av det merkelige slaget.

En Sligo-spiller misset helt på et volleyforsøk. Vikings forsvar trodde at ballen forsvant ut av spill, men det gjorde den ikke. William Fitzgerald tok sats og skjøt ballen i ryggen på Sondre Bjørshol før den gikk i en bue om Viking-keeper Patrik Gunnarsson og over målstreken.

Sligo var klart bedre enn Viking selv om gjestene spilte med tilnærmet toppet mannskap. Viking var ikke i nærheten av å nå sitt beste nivå. Kampen var en skuffelse for gjestene.

Keeper Gunnarsson kom bra fra det. Han reddet et straffespark og den påfølgende returen i andre omgang.

Vinner siddisene også neste runde i kvalifiseringen (mot rumenske FCSB), er laget sikret plass i gruppespillet. Viking starter play off-dobbeltkampen i Bucuresti 18. august. Returen går sju dager senere. (NTB)