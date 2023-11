VIF-profilen sendt til sykehus: – Et skrik som er helt forferdelig å høre

Kampen pågår – følg den direkte her. Rosenborg leder nå 1–0.

Rett før pause var Vålerengas Mimmi Löfwenius i en duell med Rosenborgs Anna Jøsendal. Da hun skulle snu seg, fikk hun tilsynelatende en vridning.

Hun gikk rett i bakken og skrek ut i smerte. Spillerne rundt henne, blant andre motspiller Jøsendal, varslet umiddelbart støtteapparatene og ba om medisinsk hjelp.

– Jeg ser ikke hva som skjer, jeg hører bare at hun skriker. Det er et skrik som er helt forferdelig å høre på en fotballbane. Det er helt forferdelig. Jeg håper det er bedre enn hva det ser ut som, sa Vålerenga-keeper Guro Pettersen til NRK i pausen.

I en pressemelding skriver Vålerenga at Löfwenius er sendt til sykehus for videre undersøkelser.

SKADE: Mimmi Löfwenius tok seg umiddelbart til kneet etter situasjonen helt mot slutten av den første omgangen. Foto: Annika Byrde / NTB

Ut på båre

Røde Kors entret banen kort tid etter skaden med båre og fraktet Löfwenius av banen til applaus fra de frammøtte på Ullevaal – fortsatt på stillingen 0–0.

På vei inn i bilen lå Löfwenius fortsatt på den samme båren og tok seg til hodet.

– Mimmi er sendt på legevakten for å sjekke kneet. Det var en kneskade, så vi gjør litt nærmere undersøkelser der, sa Vålerengas fysioterapeut, Ida-Renate Fyksen underveis i den andre omgangen.

– Hvordan virker det til å gå med henne? Hun virket tilsynelatende knust her?

– Ja. Vi må se nærmere på det. Hun hadde mye smerter.

Vålerenga-trener Nils Lexerød hadde ikke selv snakket med Löfwenius da han var på vei ut til den andre omgangen.

– Det ser jo ut som det er en alvorlig skade, men jeg tror spillerne har mest lyst til å vinne denne finalen for Mimmi nå, sa han til NRK.

Löfwenius ble klar for Vålerenga i juli og var sentral i det som ble en gullsesong i Toppserien. I høst debuterte hun også for det norske landslaget, etter at hun fikk norsk statsborgerskap i 2022.

Löfwenius er også tatt ut i troppen til landskampene i starten av desember, men det er nå usikkert om hun vil kunne spille der.

Sjansefattig førsteomgang

Foruten skaden var det en førsteomgang der lagene følte på hverandre, uten enorme sjanser.

Mimmi Löfwenius ble spilt gjennom på høyresiden, men vinkelen ble for skarp og norsk-svensken skjøt utenfor.

Mens Elin Sørum fikk ta ned ballen på hjørnet av 16-meteren til langt bedre skuddhold. Også den avslutningen gikk utenfor.

Elise Thorsnes i VIF-forsvaret hadde, i sin niende cupfinale, en utrygg start på kampen og forærte Camilla Linberg en enorm mulighet etter halvtimen. Hun var helt alene med Guro Pettersen i VIF-buret, men sistnevnte kom godt ut og fanget ballen.

Vålerenga ble kronet seriemestere etter seier over Stabæk 11. november, da Rosenborg kun klarte 1–1 borte mot LSK Kvinner.

Dermed ble siste serierunde, forrige helg, mellom de to lagene en slags generalprøve. Den gikk Rosenborg seirende ut av med 3–0.

Regjerende cupmester før i dag var Brann som vant fjorårets cupfinale mot Stabæk 3–1.

Vålerenga vant sist cupen i 2021. Rosenborg hadde ikke vunnet siden 2002 – den gangen het de Trondheims-Ørn.