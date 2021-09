VIF-kapteinen beskylder dommerne for «VAR-dømming»

– Det jeg reagerer på er at vi har bedt om VAR i eliteserien, men dette er VAR 2.0. Det er helt åpenbart at de står og ser på skjermen når den vises i reprise. Det gjør meg forbannet, sa Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til Discovery+ på vei inn til pause.

Kontroversene oppstod like før pause. Dommer Muhammad Usman Aslam blåste først frispark til Molde, men snaut to minutter etter ombestemte han seg. Han pekte på straffemerket etter en samtale med linjedommeren.

Det er i løpet av denne perioden Tollås Nation mener at dommerne skal ha tatt reprisene fra stadionskjermen i bruk for å avgjøre hvor forseelsen skjedde.

– Ikke lov

– Jeg mener de ser på storskjermen og mistenker det, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til NRK.

– Det er jo ikke lov. De innrømmer ikke det, så det blir påstand mot påstand. Det er spesielt at de gjør om en avgjørelse så lenge etterpå.

– Jeg kan ikke kommentere uttalelsen til Fagermo. Den må han stå for, sier kampleder Aslam til NRK.

Måtte roe ned situasjonen

Han forklarer sin vurdering av situasjonen:

– Det er et oppspill hvor assistentdommer markerer for forseelse. Jeg lukter også at det er en forseelse. Jeg beslutter at situasjonen er utenfor, derav et frispark. Så da dømmer jeg frispark.

HEFTIGE DISKUSJONER: Dommeren ga gult kort til Moldes Eirik Ulland Andersen. Han protesterte innledningsvis voldsomt på at det ikke ble dømt straffe. Foto: Annika Byrde / NTB

– Når vi får tid til å roe ned situasjonen, så kommuniserer assistentdommer at situasjonen er innenfor. Da må jeg som kampleder ha mot til å rette opp min egen feil. Da bruker vi litt tid og kommuniserer sammen, fortsetter Aslam.

– Han er uheldig

– Jeg tenker det er bra det ble riktig til slutt. Vi prøvde å gjøre det vi kunne for å fortelle at det var frispark. Dommeren hadde vel ikke helt kontroll, tror jeg, sier Moldes Martin Ellingsen til NRK.

Han var involvert i den omdiskuterte situasjonen like før pause. Ellingsen var på vei ut av 16-meteren, men gikk i bakken etter lett kontakt med Vålerenga-forsvarer Ivan Näsberg.

– Han er uheldig, men touch er touch, sier Ellingsen.

TV-bildene viste at det var lett kontakt mellom skosålen til Ellingsen og kneet til Näsberg, noe som førte til at Molde-spilleren snublet i egne bein.

– Sånn jeg oppfatter det, så er det en løpsduell og jeg prøver å komme rundt. Hvis det er en touch, så er den minimal, sier Näsberg til NRK

– Soleklart

Han mener det ikke skulle ha vært straffe, noe han får støtte av fra trener Fagermo.

MÅLKOS: Martin Ellingsen skaffet straffespark og scoret like etterpå. Her får han en klem av Martin Bjørnbak. Foto: Annika Byrde / NTB

Studioekspert Bernt Hulsker i Discovery var klar i sin tale:

– La oss legge det fullstendig dødt. Straffesparket er helt soleklart.

Straffesparket satte Ellingsen i mål. Det fastsatte sluttresultatet til 1–1.

Vålerengas Henrik Bjørdal scoret Vålerengas mål, også på straffe, etter 30 minutter.

Bodø/Glimt tok over serieledelsen fra Molde etter at de vant 3–1 borte mot Viking.