VG: Start-direktør trekker seg etter baneskandalen

Superreserve spurtslo eliten – Klæbo eneste nordmann som falt fra

Jan Thomas Jenssen spurtslo tsjekkiske Michal Novak på herrenes 20 kilometer fri teknikk i Ruka og tok sin første verdenscupseier. Harald Østberg Amundsen ble nummer tre, til tross for stavbrekk underveis.

– Det føles helt jævlig godt, ropte Jenssen til NRK like etter målgang.

Jenssen kom inn som reserve for Sjur Røthe, som måtte stå over på grunn av sykdom.

– For en prestasjon. Han kom inn i siste time for en syk Sjur Røthe. Var ikke tenkt at han skulle gå denne distansen, kom inn som reserve og blir seiersherre på en imponerende måte, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Johannes Høsflot Klæbo var eneste nordmann som falt fra tetgruppa når det nærmet seg innspurten. Han ble til slutt nummer 21.

Resten av de norske havnet topp elleve i Ruka. Simen Hegstad Krüger endte på 5.-plass, Pål Golberg på 6.-plass, Didrik Tønseth på 7.-plass, Iver Tildheim Andersen på 9.-plass og Martin Løwstrøm Nyenget på 11.-plass.