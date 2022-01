Derfor burer Weng seg inn alene før OL: – Jeg er ekstrem når det gjelder dette

Tirsdag kunne Heidi Weng juble over seier i den avsluttende etappen av Tour de Ski og en tredjeplass sammenlagt.

Frykten for å pådra seg viruset er stor hos langrennsstjernen, og tiden frem mot OL blir mer eller mindre tilbragt i isolasjon.

– Det er å bure seg inn alene. Det er det jeg har gjort siden sesongstart. Jeg har kun vært sosial med jentene jeg har vært på lag sammen med. Jeg er ekstrem når det gjelder dette, og klarer å være ekstrem en måned til, forteller Weng.

Heidi Weng tror Kina har forberedt seg godt når det gjelder smittevern. Foto: Geir Olsen / NTB

– Har det i bakhodet hele tiden

Det er ikke rart langrennsstjernen er forsiktig. Tester man positivt innenfor 30 dager før avreise, må man levere to negative koronatester ekstra i tillegg til annen dokumentasjon.

Med andre ord: OL kan ryke om man er uheldig.

Pandemien er på ingen måte ikke over, noe som har rammet flere idrettsarrangementer. Senest tirsdag kom nyheten om at verdenscuprennene i langrenn i Les Rousses i Frankrike neste helg er avlyst på grunn av smittesituasjonen.

Tiril Udnes Weng forteller at også hun tenker mye på hvordan hun skal unngå å bli smittet før OL.

– Jeg er ikke bekymret, men man har det i bakhodet hele tiden, sier hun. Men bare man holder avstand og er forsiktig – da tror jeg det går bra, sier hun til NRK.

Det er gjennomført flere testrenn og konkurranser i forkant av OL. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

Aldri opplevd maken

Beijing-OL begynner 4. februar, altså om en knapp måned.

Inne i boblen venter et strengt smitteregime de rundt 3000 utøverne som ankommer Beijing i forbindelse med OL.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes har lang erfaring med idrettsarrangement. Men tilsvarende restriksjoner som venter utøverne i Beijing har han ikke sett maken til.

– Jeg har aldri vært i nærheten av et slikt opplegg.

– Vi lever i en boble straks vi går av flyet, sier Bartnes om tiltakene som vil møte ham og den norske troppen.

Lekene i Kina får det som ventes å være tidenes strengeste smittevernregler i et idrettsarrangement:

Ingen utøvere, journalister eller andre med tilknytning til OL slipper ut av OL-boblen før lekene er over.

Støtteapparat, ansatte og frivillige skal allerede være på plass uten noen mulighet til tilgang til samfunnet utenfor.

Utøvere som ikke er ferdig vaksinerte, må tilbringe 21 dager i karantene ved ankomst før de slippes inn.

Publikum fra andre land enn Kina får ikke slippe inn.

Etter hvert som omikron-mutasjonen har ført til økt frykt for økt smitte, er det også blitt mer usikkert om publikum blir tillatt i det hele tatt. Foreløpig er det ikke lagt ut billetter til salg.

«Tokyo’s Olympic Bubble? Wait Till You See Beijing’s», skrev New York Times da de beskrev smitteverntiltakene i OL-byen i fjor.

Med andre ord: Dette var noe helt annerledes.

Slik fungerer OL-boblen: Foto: Mark Tonkin / NRK Ekspandér faktaboks Ingen utøvere, journalister eller andre med tilknytning til OL slipper ut av OL-boblen før lekene er over.

Publikum fra andre land enn Kina får ikke slippe inn.

De som ikke er ferdig vaksinerte, må tilbringe 21 dager i karantene ved ankomst før de slippes inn.

Alle deltakere testes for covid-19 daglig.

Inne i «boblen» får deltagere og andre kun lov å bevege seg på tilviste områder.

All transport besørges av arrangører.

Deltagerne risikerer å bli diskvalifisert eller utvist om de bryter restriksjonene.

Utfordringer for utøverne

OL-lege Aasne Fenne Hoksrud drar til Beijing sammen med den norske troppen. Hun beskriver den kinesiske boblen enkelt overfor NRK:

– Man sørger for at den kinesiske befolkningen og alle deltagerne i OL er separert.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes er klar på på at isolasjonen i OL-boblen kan bli vanskelig å takle for enkelte utøvere.

– Det med brakkesyke er alltid en utfordring, og det varierer veldig fra utøver til utøver hvordan man takler et slikt liv. Vi har planlagt å ta med psykologer slik at det blir en mulighet å snakke med dem. Vi er forberedt på at det kan bli lange dager, forteller han.

Heidi Weng har foreløpig ikke betenkeligheter med å dra til Beijing-OL.

– Jeg tipper at Kina har de strengeste reglene i verden når det gjelder korona. Så akkurat når det gjelder korona er det kanskje den tryggeste plassen å dra til, men det kunne gjerne vært kortere avstand. Det kunne gjerne vært arrangert i Val di Fiemme, smiler Weng, som har vært åpen om at hun sliter med flyskrekk.

Bilde av hoppanlegget som skal brukes under OL. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

– Avgjørende for Kina

Koronatallene har så langt vært lave i Kina på grunn av et strengt regime.

Å kunne vise frem et vellykket og smittefritt Beijing-OL er helt avgjørende for de kinesiske myndighetene, understreker NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt.

Mesterskapet er nemlig kontroversielt. Kina er blant annet anklaget for brudd på menneskerettigheter, særlig knyttet til den uiguriske minoriteten i Xinjiang-provinsen vest i landet.

Flere land har også gått til diplomatisk boikott av vinterlekene.

– Selv om vinter-OL er mye mindre enn sommerlekene, er det likevel en anledning til å tiltrekke seg oppmerksomheten fra en hel verdens øyne for å bivåne en oppvisning i kinesisk storhet og kraft, innpakket i tilsynelatende fredelige sportslige rammer, påpeker Saltvedt.