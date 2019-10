Verdensmester Warholm skuffet over tomme seter: – Det gir en helt annen ramme

– Det kunne ha vært flere folk her på tribunen, jeg må innrømme det. Det synes de andre også, sier Karsten Warholm til NRK.

Han har nettopp mottatt gullmedaljen som beviser at han er verdens raskeste på 400 meter hekk. Et enormt øyeblikk, men det var ikke mange som fikk med seg VM-finalen fra stadion i Doha.

Det var under 10 000 tilskuere på Khalifa International Stadium da han tok sitt andre VM-gull mandag.

«En katastrofe», skriver både britiske The Guardian og The Telegraph. Warholm bruker ikke like sterke ord som tabloidene.

– Det gir en helt annen ramme i London å løpe foran 60 000 og bruset som er der. Det var det litt mangel på her, sier Warholm.

– Samtidig har vi sett at lasershow kan fikse mye, sier han med et smil.

LITE PUBLIKUM: Ifølge britiske medier var det rundt tusen tilskuere på stadion søndag. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Katastrofe

Ifølge Evening Standard er det solgt totalt 50 000 billetter til VM. Søndag kveld skal det kun ha vært om lag 1000 tilskuere, skriver The Guardian.

Til sammenligning solgte man 660 000 billetter til London-VM - og det var før mesterskapet hadde begynt.

– Alle kan se at det er en katastrofe, det er ingen på tribunen, sier den franske tikjemperen Kevin Mayer.

Evening Standard skriver at det var flere pressefolk og funksjonærer enn tilskuere i Doha mandag. Arenaen tar totalt 48 000 tilskuere, og de lave publikumstallene har skapt reaksjoner.

– Fortell de 1972 utøverne fra 208 nasjoner her i Doha – for mange høydepunktet i deres karrierer – hvor trist denne ugjerningen mot deres idrett er blitt, skriver The Guardian på lederplass.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så ille. Utøverne fortjener flere tilskuere, og en energi og atmosfære. De som styrer dette har skuffet utøverne enormt, sier BBCs ekspert Denise Lewis, som selv har to VM-sølv i syvkamp.

TOMT: Dette bildet er tatt før kvinnenes 100-meterfinale. Foto: Martin Meissner / AP

Enorm interesse i Norge

Interessen i Norge er det lite å si på, og står i sterk kontrast til tribunebildene fra Qatar. I underkant av 1,5 millioner så Warholm ta VM-gull på TV i går.

– Konklusjonen må være at vi må få opp interessen og springe for fullsatte tribuner, i alle fall i Norge. Hvis vi kan samle 1,5 millioner på tribunen, da begynner vi å snakke, sier Warholm.