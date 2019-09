Vedvik ferdig etter én kamp

Den amerikanske fotballklubben New York Jets bekrefter tirsdag at norske Kåre Vedvik er fristilt fra kontrakten, skriver NTB. Sam Ficken er signert som kicker. Vedvik ble søndag første nordmann som spilte en NFL-kamp siden 2001. I etterkant måtte han imidlertid finne seg i å bli omtalt med negativt fortegn etter å ha misset et ekstrapoengspark og et trepoengspark.