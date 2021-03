Varsler alvorsprat med Kristoffersen: – Aksepterer ikke å høre sånt på TV

– Jeg har allerede snakket med faren hans, og jeg har sagt tydelig fra om at Henrik må slutte å snakke negativt om utstyret sitt i media.

Det sier Stéphane Mougin, øverste ansvarlig for Kristoffersens skimerke, etter at nordmannen gjentatte ganger har vært åpen om sin misnøye med både ski og oppsett.

UTSTYRSTRØBBEL: Kristoffersen fokuserte på utfordringene ved utstyret mellom storslalåmomgangene i VM i vinter. Du trenger javascript for å se video. UTSTYRSTRØBBEL: Kristoffersen fokuserte på utfordringene ved utstyret mellom storslalåmomgangene i VM i vinter.

– Jeg tåler å høre hva som helst direkte fra Henrik, men jeg synes ikke media er riktig vei å ta det. Tilbakemeldingene bør gis på en konstruktiv måte til de riktige menneskene, mener Mougin, og legger til:

– Jeg kommer til å ta en ny prat med Henrik om dette her.

– Vi forventet mer av Henrik

Alpinesset har ved flere anledninger fortalt at utstyret hans ikke har fungert bra nok på hardt underlag. Søndag fanget kamera opp en frustrert Kristoffersen som utbrøt «altså, de skiene er så dårlige», etter en mislykket slalåmomgang i Lenzerheide.

SKIKRITIKK: «Altså, de skiene er så dårlige», sa Kristoffersen til seg selv i målområdet i helgen. Det liker produsenten dårlig. Du trenger javascript for å se video. SKIKRITIKK: «Altså, de skiene er så dårlige», sa Kristoffersen til seg selv i målområdet i helgen. Det liker produsenten dårlig.

26-åringen fortalte etterpå at det ikke var planlagt at kommentaren skulle kringkastes, men den unnskyldningen biter ikke på Mougin.

– Selv om det ikke var meningen at kommentaren hans skulle ut i media, aksepterer jeg ikke å høre sånt på TV, konstaterer han.

Nå forventer Rossignol-sjefen at både eget firma og skistjernen gjør alt for å være best mulig forberedt til neste sesong.

– Det er åpenbart at det er noe som ikke passer Henrik som det skal, men vi har bevist at skiene i seg selv fungerer for andre kjørere. Og vi forventet mer av Henrik. Vi kommer selvsagt til å tilby ham noen nye prototyper, og samtidig må Henrik sørge for at hans sesongforberedelser er de aller beste.

Flere sliter med utstyret

Mougin trekker frem de gode slalåmresultatene til kjørere på samme merke, men tall fra den nylig avsluttede sesongen viser en markant nedtur i storslalåmdisiplinen for fabrikantens utøvere.

På herresiden hadde nemlig Rossignol vunnet storslalåmcupen tre sesonger på rad, og i fjor var de mer overlegne enn noensinne, da de vant med over 400 poeng ned til merket på plasset bak. Denne sesongen er de imidlertid ikke bedre enn nummer fire totalt, nesten 1000 poeng opp til vinnermerket. De har altså tapt 1400 poeng på én sesong, noe som indikerer at det er langt flere enn Kristoffersen som har slitt med utstyret.

HAR SLITT: Zan Kranjec og Leif Kristian Nestvold-Haugen kjører på samme merke som Kristoffersen, og har også gjort det betydelig dårligere i storslalåm i den nylig avsluttede sesongen, enn tidligere år. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

NRK har vært i kontakt med Team Kristoffersen gjentatte ganger, men de ønsker ikke å kommentere kritikken fra skifabrikanten.

På spørsmål fra SVT om hvordan utstyrsproblemene har vært mentalt, svarte Henrik Kristoffersen følgende søndag:

– Tøft. Fordi teknikken blir dårligere når det ikke funker, og da legger man til seg uvaner. Man blir rådvill. Først tenker jeg at det er jeg som gjør noe gærent, og så er det ikke sikkert at det er jeg som gjør noe gærent.

– Du vil jo helst skylde på deg selv, men hvor lenge skal du skylde på deg selv før du tror at det faktisk er sannheten, når det egentlig ikke er din feil? Det er det som er så vanskelig, fortsatte han.