Vålerengas supertalent har fastet i en måned: – Blir sterkere for hver dag

– Man merker det på kroppen, men det har blitt en vane nå.

Ved solnedgang 12. april begynte den islamske fastemåneden ramadan, og siden det har Osame Sahraoui fastet mellom soloppgang og solnedgang. I Norge på denne tiden av året er det cirka 17 timer uten mat og drikke.

– Det er den første uka som er hardest egentlig. Når kroppen får en rutine så blir kroppen vant til det, men jeg vil ikke si at jeg er hundre prosent, selv om den har fått en rutine, sier Sahraoui til NRK.

TALENT: Sahraoui har blitt tatt ut på U21-landslaget og har kontrakt med Vålerenga til 2023.

– Det er en måned hvor du skal få ut det beste i deg selv og vise hva du står for og tror på.

19-åringen regnes for å være et stort fotballtalent. Han signerte proffkontrakt med Vålerenga da han var 17 år og ble for alvor lagt merke til i fjorårets eliteseriesesong.

Støttes av Fagermo

Selv om kroppen kjenner på mangelen av energi, sier Sahraoui at det ikke står på den mentale styrken og selvdisiplinen han får av å faste.

– Ramadan gir deg viljestyrke. Jeg føler at når jeg er ferdig og har spist og drukket så føler jeg at jeg kan yte enda mer, for jeg vet hvordan det føles når du ikke har spist eller drukket, sier han.

– Så kroppen er ikke et hinder for hodet?

– Det er jo selvfølgelig det, men du blir jo sterkere etter hver dag som går.

Hva er Ramadan? Ekspandér faktaboks Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen - også kjent som fastemåneden.

Det er den helligste måneden for muslimer, fordi det er da koranen ble åpenbart gjennom profeten Muhammed.

Fasten er en religiøs plikt som innebærer at man verken skal spise eller drikke fra soloppgang til solnedgang. Man skal også avstå fra sex og røyking.

For muslimer handler fasten om indre renselse. Tålmodighet og selvbeherskelse settes på prøve.

Det er kun friske voksne som faster. Barn, syke, eldre, menstruerende kvinner og gravide er fritatt fra å faste.

Ramadan avsluttes etter 29-30 dager med en feiring som kalles id al-fitr.

Men det er også viktig med støtte utenfra. Heidi Holmlund, ernæringsfysiolog ved Olympiatoppen, understreker hvor viktig det er med god tilrettelegging for at utøverne skal klare å gjennomføre det de ønsker på trening.

– Vi er veldig opptatt av å prøve og hjelpe til og tilrettelegge for at de utøverne som ønsker å gjennomføre ramadan skal få til det. Og vi går i dialog med utøverne, familien og andre rundt for at det skal bli så forsvarlig gjennomføring som mulig, sier Holmlund til NRK.

FÅR STØTTE: Sahraoui sier han får god støtte av trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

For Sahraoui har støtten fra klubben og trener Dag-Eilev Fagermo vært viktig.

– Dag-Eilev har vært veldig god med meg, han respekterer det hundre prosent, sier Sahraoui.

– Man utsetter selvfølgelig seg selv og laget litt for fare, med tanke på at man kan bli skadet og ikke klarer å prestere på høyeste nivå hele tiden. Så det kan være litt dårlig for laget, men de respekterer meg og det er det viktigste.

Stoppet Premier League-kamp

Det kan være ekstra krevende uten mat og drikke når det er kampdag. Men det finnes løsninger hvis kampen spilles sent på kvelden.

I en Premier League-kamp mellom Leicester og Crystal Palace i slutten av april ble spillet stoppet etter en halvtime, etter avtale med dommeren, slik at Wesley Fofana og Cheikhou Kouyaté kunne bryte fasten. «Det er dette som gjør fotballen så fantastisk» skrev Fofana på Twitter etter kampen:

Visstnok er dette første gang dette har skjedd i den øverste engelske ligaen. Det er motiverende å høre slike historier, forteller Sahraoui.

– At vi har kommet så langt at vi respekterer hverandre så mye at kampen stoppes helt, for at én mann skal bryte fasten, det er veldig inspirerende. Ikke bare for fotballen, men også for verden generelt. At vi står opp for hverandre på den måten, sier 19-åringen.

– Ytterste konsekvens er besvimelse og kollaps

Holmlund forteller at de aller fleste toppidrettsutøvere som faster klarer seg helt fint gjennom ramadan. Kroppen tåler mye, men i noen tilfeller kan få konsekvenser.

– Men vi ser spesielt at unge utøvere og utøvere som ønsker å trene mye, der kan vi se ytterste konsekvens som er besvimelse eller kollaps spesielt på grunn av for lite væske, sier ernæringsfysiologen.

TALENT: Sahraoui er en lovende spiller. Foto: Terje Pedersen / NTB

Derfor følger de ekstra nøye med på noen utøvere.

– Det blir mer og mer krevende utover i måneden. De fleste får det til bra, men vi må være ekstra oppmerksomme på de unge utøverne denne måneden.

For det unge Vålerenga-talentet har det gått fint.

– Det er bare én måned, det er ikke lenge. Jeg gjør selvfølgelig alt hva jeg kan selv om jeg faster. Om det ikke holder eller om det holder, det merker man på de situasjonene man får på banen, sier Sahraoui.