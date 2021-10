Vålerenga-fansen forlét stadion i VAR-protest

Dette gjorde dei i protest mot det nylege VAR-vedtaket som har blitt gjort i Eliteserien.

For frå 2023 skal videodømming, VAR, innførast på alle kampar i Eliteserien, etter at dei norske toppfotballklubbane sa ja til dette i eit møte mellom styreleiarane i desse klubbane tidlegare i oktober.

Dette har skapt reaksjonar blant fotballsupporterar i Noreg, som ikkje hadde noko å seie då denne saka var oppe til diskusjon.

Fleire protestar

På stadion i Vålerenga låg det lappar med følgjande bodskap:

«Ingen av dei 32 klubbane har spurt sine medlemmer, stikk i strid med demokratiske prosessar og prinsipp. Store spørsmål som dette bør avgjerast i klubbanes øvste organ, og ikkje av tilsette på midlertidige kontraktar i klubbane. Eigne medlemmer og supportarar blei ikkje eingong spurd,» står det.

«Derfor vil vi lage liv i denne kampen som vanleg dei første 19 minutta og 13 sekunda. Deretter vil vi forlate stadion i protest.»

Styreleiaren i Toppfotball Noreg viser til klubbane sjølve når ein spør om supporterane ikkje har fått involvere seg nok i diskusjonane rundt VAR.

– Nei, supporterane har vi snakka med heile tida. Med Norsk toppfotball er det 32 klubbar, og det er vanskeleg å seie korleis dei ulike klubbane har inkludert sine supportarar. Det må klubbane svare på, det er dei som har sagt at dei ønskjer VAR, seier Haug til NRK.

– Vi lyttar til supporterane, utan at eg trur desse protestane vil gi store konsekvensar for det som er blitt bestemt.

– Stor respekt for det

Også på Marienlyst var det protestar mot VAR-innføringar. Der venta mange supportarar med å kome inn på stadion før det var spela 10 minutt av kampen. Tre minutt etter måtte Strømsgodset-supportarane som hadde teke seg inn på stadion sjå Ola Solbakken sende Bodø/Glimt i føringa.

I Strømsgodset venta supporterane med å gå inn på stadion før ti minutt av kampen var spela. Du trenger javascript for å se video. I Strømsgodset venta supporterane med å gå inn på stadion før ti minutt av kampen var spela.

Og mellom Vålerenga og Haugesund kunne ein høyre Vålerenga-supporterane rope ut «Vi er Vålerenga!» i det 19 minutt og 13 sekund var passert, før supporterar frå Klanen reiste seg og gjekk ut frå stadion.

Eit kvarter seinare tok Haugesund leiinga gjennom Peter Therkildsen, eit resultat som også stod seg til pause.

Cato Haug sat sjølv på stadion under Vålerenga-kampen for å sjå sonen sin Kjetil Haug spele. Han har respekt for aksjonen supportarar gjennomfører.

– Eg tenkjer at det må vere rom for å signalisere synet sitt. Og når ein gjer det på måtar som ikkje skader folk, eller gjer folk til harme. Dette er demokratiet i praksis, stor respekt for det, men det er fleirtal for å implementere VAR hjå klubbane, seier leiaren i Toppfotball Norge til NRK.

Då klubbane skulle stemme over vedtaket var det berre Lillestrøm som stemte imot.