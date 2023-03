– Fulham mistet hodet fullstendig i en kamp der de var det beste laget, skriver The Athletic-journalisten Adam Crafton på Twitter.

Fulham ledet nemlig 1-0, dominerte kampen og skapte en rekke store sjanser da Manchester United satte i gang en kontring. Antony fant Jadon Sancho som rundet keeper og fintet en Fulham-spiller på rumpa.

Den påfølgende avslutningen hans var på vei mot mål, men Willian stoppet ballen på streken med hånden.

Kampdommer Chris Kavanagh ble sendt til VAR-skjermen for å sjekke, og mens han så på reprisen av situasjonen dro han frem det røde kortet og ga marsjordre til Fulham-trener Marco Silva.

I HARNISK: Marco Silva måtte ta den tunge turen fra sin egen tekniske sone og til tunnelen på Old Trafford. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Og så tok det fullstendig fyr på Old Trafford.

Tre røde kort

Kavanagh nølte ikke etter å ha sett på situasjonen og dømte straffe til Manchester United, og det likte ikke Fulham-spissen Aleksandar Mitrovic spesielt godt. Han ga dommeren en ordentlig skyllebøtte – og en liten dytt. Dermed fikk han direkte rødt kort.

– Du kan ikke røre dommeren. Det viser en fullstendig mangel på respekt og er sjokkerende, sier sportsjournalist og tidligere landslagsspiller Karen Carney til ITV.

GA DET GLATTE LAG: Aleksandar Mitrovic. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Trener Silva mener at Mitrovic burde holdt følelsene bedre i sjakk, og sier selv at han ikke fortjente å bli utvist.

– Uansett om jeg ikke gjorde noe spesielt, må jeg beherske meg. Jeg sa ingenting spesielt til dommeren, men han hørte ikke på meg og viste meg det røde kortet. Kampen ble avgjort i det øyeblikket, sier Silva til BBC.

Om Mitrovic sier han:

– Han burde klart å kontrollere følelsene sine bedre, som vi alle burde. Noen ganger er det ikke enkelt, men det er vår plikt å gjøre det, sier Silva.

I tillegg fikk Willian det røde kortet for å ha stoppet ballen på streken med hånden.

SITUASJONEN: Her stopper Willian Jadon Sanchos avslutning med hånden. Det førte til kaos på Old Trafford. Foto: CARL RECINE / Reuters

– For en vill rekke av hendelser. Jeg har aldri sett noe lignende, sier tidligere Manchester United-spiller Febian Brandy på radiosendingen til BBC.

Manchester United utlignet fra straffemerket ved Bruno Fernandes,

– Jeg kan ikke huske å ha sett tre røde kort og én straffe tidligere på den måten, sa Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Bare 89 sekunder senere var snuoperasjonen mot Fulhams ni spillere komplett. Marcel Sabitzer flikket inn sitt første mål for de røde djevlene, og på overtid fastsatte Bruno Fernandes sluttresultatet til 3-1.

– Jeg er så glad. Det er enormt, og en viktig scoring, sier Marcel Sabitzer om seieren og sitt første mål.

Semifinalene klare

Manchester United er dermed klare for semifinale i FA-cupen.

Der møter de Brighton, som tidligere sikret sin semifinalebillett med en 5-0-seier over cupaskeladden Grimsby Town.

Fulham dominerte store deler av kampen mot Manchester United og tok en velfortjent ledelse gjennom nevnte Mitrovic etter et hjørnespark. Den serbiske spissen var også farlig frem på ved flere anledninger, men opptredenen hans vil til slutt huskes best for det røde kortet.

I den andre semifinalen ble Manchester City og Sheffield United trukket mot hverandre. Det betyr en norsk duell mellom landslagsspillerne Erling Braut Haaland og Sander Berge.