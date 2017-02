Pai-spising kan få etterspill

Suttons reservekeeper Wayne Shaw kan bli straffet av Det engelske fotballforbundet for å ha spist en pai i FA-cupen mot Arsenal. Keeperen på godt over 100 kilo spiste paien etter at alle de tre byttene var foretatt. Nå skal FA etterforske saken siden venner skal ha veddet på at Shaw ville bli filmet av TV-kameraene.