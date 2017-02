Zuccas straffemål hjelpte ikkje

Mats Zuccarello scora på New York Rangers første straffe, men Rangers tapte likevel 2-3 etter straffeslag mot Montreal. For ingen av Zuccas lagkameratar scora. Montreal scora to gonger.

Andreas Martinsen spela 11.20 minutt då Colorado tapte 1-2 mot Los Angeles.