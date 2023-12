Utanlandske klubbar jaktar Noregs supertalent: – Ho skyt som ein hest sparkar

– Ho skyt som ein hest sparkar, og når ho først treff, så er det ingen som kan stoppe ho.

Slik skildrar NRK-ekspert og lagvenninne i Larvik, Amanda Kurtovic, stortalentet frå Kragerø.

Eliteserien sin toppscorar, som nyleg vart kåra til årets unge spelar, var einaste debutant som fekk plass i Thorir Hergeirsson sitt VM-uttak.

20-åringen, som til dagleg spelar i Larvik, har ikkje latt den sjansen gå frå seg. På VMs tre første kampar har ho vore på bana i 23 minutt og scora åtte mål.

IMPONERT: Camilla Herrem (t.h) og Kristina Novak (til venstre) lar seg imponere over målteften til Maja Furu Sæteren. Foto: Frode Søreide / NRK

– Det er jo ekstremt bra. Å kome inn og prestere på den måten der synst eg er veldig imponerande. Ho er jo ei målmaskin i klubb, så kvifor kan ho ikkje vere det her og?, seier landslagsveteran Camilla Herrem.

Følg og høyr VM-kampen mellom Noreg og Angola onsdag kl. 20.30 her

Med for å lære

Ho får støtte av landslagskaptein Stine Bredal Oftedal, som sjølv debuterte med flagget på brystet, sist Noreg hadde meisterskap på heimebane i 2010.

– Det er jo ein nydeleg debut og særleg i eit meisterskap. Eg synst ho har tørt med ein gang å kome inn med sine ting, og det har sett bra ut. Så det er gøy både for ho og oss, fortel Stine Bredal Oftedal.

Furu Sæteren var også med i firenasjonsturneringa i forkant av VM og har så langt spelt 6 landskampar. Det har resultert i 11 mål.

– Sjølvsagt veldig gøy. Det å få mogelegheita, sleppe seg litt laus og berre gjere sitt beste, tenker eg. Må berre gripe kvart minutt eg får på bana.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fortel til NRK at det unge talentet først og fremst er med for å lære i dette meisterskapet.

– Maja er ein av våre framtidsspelarar med eit ekstremt skot, sa Hergeirsson då han presenterte VM-troppen.

Assistenttrenar Tonje Larsen understreka alt då at Furu Sæteren med sin skotarm kan bli ein joker i meisterskapet.

Blitt kontakta av utanlandske klubbar

Det unge talentet har i år spelt 11 kampar og sett ballen i nettmaskene heile 101 gonger for Larvik. Det gir toppscoraren i ligaen eit snitt på 9,2 mål per kamp.

Til samanlikning er neste kvinne på lista Christine Karlsen Alver frå Molde som står oppført med 80 mål.

SKOTARM: Stortalentet er berykta for sine skot. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Suksessen gjere at Larvik-spelaren også er blitt lagt merke til utanfor landegrensene.

– Det har vore interesse, absolutt. Eg trur ikkje eg skal sei så mykje. Men det er både frå her i Noreg og utlandet, seier pappa og tidlegare Kragerø-spelar, Andre Sæteren.

Sjølv vel hovudpersonen å bruke minst mogeleg tid på det akkurat nå.

– Eg har ikkje så mykje fokus på det. Sjølvsagt så er det veldig gøy og moro å få det, men eg fokuserer på laget, klubben og spelet.

– Fristar det?

– No har eg eitt år att i Larvik, kanskje meir, så eg tek det litt som det kjem. Sjølvsagt hadde det vore veldig gøy å spele i utlandet, men vi tek det når det kjem.

At tilboda dukka opp er likevel ikkje overraskande.

FAMILIE: Pappa Andre, mamma Beate og søster Elise på plass i Stavanger for å følgje Maja Furu Sæteren. Foto: Frode Søreide / NRK

– Ho har spelt veldig bra, det har ho, og det skal ho vere stolt av. Ho jagar etter å utvikle seg og kosar seg med handball. Så tenker eg at ho skal få den tida ho treng. Eg trur det er lurt å sjå det litt an og følgje magekjensla.

For det er ei utfordring – 20 åringen er svært heimekjær og har lenge pendla mellom familien i Kragerø og klubben, før ho no flytta inn med to venninner i Larvik.

– Veldig heimekjær er eg. Så det bli jo eit godt stykke unna familien om eg flyttar til utlandet, så det veit eg ikkje heilt korleis ville gått, men den kjem vel den tid og.

Må bli trygg

Dei to etablerte landslagsvenninna på landslaget Stine Bredal Oftedal og Camilla Herrem har ulik erfaring med å reise til utlandet.

RÅD: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal angrar ikkje på at ho drog til utlandet tidleg i 20-åra. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Så lenge du er ung er det viktig å ha speletid uansett og vere ein stad du er trygg, så om det er å halde fram her, så trur eg ikkje det gjere nokon ting, svarar landslagskapteinen, som sjølv drog ut tidleg i 20-åra.

– Eg er sjølv veldig glad for at eg drog ut og levde i andre land, og har hatt ein ekstrem god opplevinga med det. Men alt til sin tid, så om det er no eller seinare er opp til ho.

– Mitt råd er å vere tolmodig. Når du er 20 år, så er det veldig ungt, understrekar Herrem som venta med å dra utanlands til ho var 26 år.

Sjølv om europeiske toppklubbar kan freiste med meisterligaspel, meiner 37-åringen at det vil Furu Sæteren uansett få på sikt, men at no er det viktigaste å få speletid og utvikle seg.

– Eg trur det er viktig at du ikkje skal dra berre for å dra. Viss du blir sittande mykje på benk, så går du glipp av ein del av den utviklinga du får i kamp. Eg tenker det aldri er noko hast med å dra ut, så lenge du har det bra der du er.