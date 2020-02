Tønseth vraket til Ski Tour

Didrik Tønseth får ikke være med i Ski Tour som begynner i Sverige på lørdag. Touren avsluttes i Trondheim helgen etter. Johannes Høsflot Klæbo er tatt ut, til tross for at han fikk et brudd i fingeren forrige helg.

Her er uttaket:

Menn: Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh. Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Erik Valnes.

Kvinner: Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Astrid Uhrehnholdt Jacobsen, Therese johaug, Julie Myhre, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg.