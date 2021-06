Ungarn rystet verdensmesterne foran 60.000 elleville fans: – For noen helter de er

Ungarn fortsatte sin heltemodige ferd i dødens gruppe mot Frankrike lørdag. De var nødt til å ha et resultat mot den regjerende verdensmesteren for å ha et håp om å ta seg videre.

Og foran over 60.000 elleville ungarske fans fikk de nettopp det. Med uavgjort mot Frankrike, har de dermed dalt å spille for før den siste kampen mot Tyskland.

– For noen helter de er, sa Semb om innsatsen til det ungarske laget.

ELLEVILT: Det var litt av noen scener da Attila Fiola sendte Ungarn i føringen like før pause. Foto: Tibor Illyes / Reuters

De norske kommentatorene var ikke alene om å la seg begeistre av både de ungarske spillerne og fansen.

– Det var lett å se at Ungarn ble løftet fram av 60.000 fans her i dag. De hadde noe å spille for og jammen tok de muligheten. De viste en fantastisk vilje og de truet Frankrike hele veien. Når det er sagt, så kan Frankrike skylde seg selv for at de ikke vant denne kampen, sier Alan Shearer til BBC.

Sjokkerte med nydelig angrep

Etter en første omgang der Frankrike styrte det aller meste, var det Ungarn som skulle få den første scoringen.

Attila Fiola kombinerte elegant med kampens store spiller Roland Sallai, og Fiola var sikker alene med keeper. Dermed var det overraskende nok hjemmelaget som gikk til pause med en ledelse over verdensmesterne.

Ungarn tar ledelsen når Fiola dunker ballen inn ved første stolpe Du trenger javascript for å se video.

– Det er en rystet verdensmester som går i garderoben, sa Nils Johan Semb da lagene gikk av til pause.

Griezmann fikset uavgjort

Etter pause var det ikke overraskende Frankrike som igjen tok kommandoen. Med tap, ville de fått en litt ubehagelig sistekamp mot Portugal, så Frankrike-sjef Didier Deschamps var naturlig nok interessert i å få med seg minst ett poeng fra kampen.

Og da Antoine Griezmann endelig fikk hull på byllen etter et strålende forarbeid av Kylian Mbappé, var det lett å se hvor mye det betydde for Frankrike-sjefen.

– Det er stjernene som gjør det. Det er Mbappé som gjør hele forarbeidet her, sa Semb.

Griezmann utligner Du trenger javascript for å se video.

Men Ungarn holdt unna for flere scoringer. Frankrike er med fire poeng så å si klare for åttedelsfinale. Ungarn tapte 3–0 mot Portugal i sin første kamp, men med uavgjort her, har laget som ble dømt nord og ned i dødens gruppe alt å spille for i den siste kampen mot Tyskland.

Uheldigvis for ungarerne spilles den i Tyskland.