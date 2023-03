Etter tre dager med avlysninger fikk alpinistene endelig kjørt NM-renn i Trysil. Men drømmeforhold er ikke akkurat det mest beskrivende ordet for hvordan forholdene var i bakken.

– Det kjentes ut som flaks at jeg kom ned, sier Frida Sund, én av de 24 som fullførte.

HELDIG?: Frida Sund fra Narvik Slalomklubb mente hun hadde flaks som ble en av de 33 som kom i mål. Foto: NRK

33 fullførte 1. omgang, men tre av dem ble disket. Av de 30 som startet 2. omgang kom 24 til mål.

Thea Louise Stjernesund vant NM-gullet, Andrine Mårstøl tok sølv og Bianca Bakke Westhoff tok bronse.

– Det var en kamp. Jeg er glad vi har vært på gymmet så mye som vi har vært. Det var en lang lengde på den, sier gullvinner Stjernesund til NRK.

Hun fortsetter:

– Det var røft, men kudos til Trysil. Det er ikke enkelt når det snør og er varmt, sier gullvinner Stjernesund til NRK.

KRIGET: Stjernesund måtte virkelig kjempe om NM-gullet og kongepokalen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– God læring

Mye nysnø og mildvær skapte nemlig store utfordringer for både utøvere og bakkemannskap i Trysilfjellet.

Gjennom uken har de gjort sitt for å få bakken klar til renn.

– Det er krevende forhold. Det blir oppkjørt og gropete, og det er noe av de vanskeligste å kjøre på, sier Claus Ryste til NRK.

Utøverne med tidlig startnummer hadde en stor fordel mot resten. For utøverne lenger ned på lista ble det vanskelig å komme seg over en tidvis humpete slalåmtrasé.

– Løypa er lang. Det blir mer og mer spor, og nivået blir dårligere og dårligere. Det er en dårlig kombinasjon. Men sånn er det, sier Erik Skaslien, som er trener ved Oppdal skigymnas.

Arrangører har jobbet siden klokken 04 lørdag morgen for å prøve å redde løypene som ble satt fredag. Her vanner en mann med vannslange. Det er tett snøføyk og sikten er krevende. De siste to dagene har det kommet store mengder snø. Bare 24 av 72 kom i mål.

Stjernesund var en av dem som hadde tidlig startnummer i første omgang, og det tenkte hun at hun måtte utnytte maksimalt.

Hun forteller om to helt forskjellige løyper i første og andre omgang.

– Første omgang var veldig svingete, og jeg kom nesten ikke rundt noen steder. Farten var lav. I andre omgang var det gøy at det var en helt annen løype med tempo og helt annen sving. Det var to ulike verdener, sier Stjernesund.

Hun mener at forholdene ikke kunne vært så mye røffere enn de var.

– Det var en lang løype, over ett minutt. Det er ikke ofte man ser i verdenscupen, i alle fall ikke på kvinnesiden. Når man skal kjøre over 70 svinger, og med denne snøen, må man bruke mye krefter, sier hun, og fortsetter:

– Det er en vanesak, å stå i at det er ubehagelig og vanskelig. Slik sett er det et kult NM sånn læringsmessig, sier hun.

Her kjører Stjernesund ned til NM-gull Du trenger javascript for å se video.

– Det er en kamp

Bakkemannskapene og en haug av frivillige har jobbet både dag og natt for å få til gode forhold i Trysil.

– Det er jo et høydepunkt for året, å se hvor nært man kan komme de beste. Det er litt synd, og de hadde vært mye nærmere med likere forhold, sier Ryste

– Kan løypesettet endres noe til andre omgang?

– Begge løypene var satt i går for å få sklidd i dag. Mye folk var her fra fire i dag for å hjelpe til. Det kom mye snø. Vi må bare kjøre på det vi har, sier han videre.

NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre sier han har kjørt i sånne «elendige» forhold i verdenscupen også.

– Det ble mye utkjøringer. Men det er hverdagen. Det er en kamp. Under NM kjører du for plassering. Det er mange som ikke har realistiske sjanser. De har lyst til å «gutse» sier Myhre.

– Det er krevende forhold Du trenger javascript for å se video.

Typisk norsk

Klokken 12 skal herrene i aksjon i slalåmløypa i Trysil. De norske landslagsutøverne er glade for at de har tidlige startnummer, men er spent på hvordan andre omgang vil slå ut.

– Vi er 123 fra start. Det blir røft for de siste. Jeg går ut som nummer 14, så jeg kan ikke klage, sier Sebastian Foss Solevåg.

Lucas Braathen mener forholdene står i stil til et nasjonalt mesterskap.

– Det er typisk norsk. Dødt, vått og seige forhold, slik vi er vant til fra barndommen. Det passer et nasjonalt mesterskap. Heldigvis er jeg nummer to, men andre omgang blir sikkert en annen historie, sier Braathen til NRK.