Bodø/Glimt har hatt noen strålende kvelder i europeiske turneringer de siste årene. Nok et stort øyeblikk for Glimt-fansen kom da Bodø/Glimt slo tyrkiske Besiktas hjemme på Aspmyra torsdag kveld.

– Det var en utrolig artig kveld, som jeg tror folk vil huske i mange, mange år, sier Glimts Ulrik Saltnes til NRK.

Saltnes var imidlertid langt fra fornøyd med at han måtte starte på benken.

Glimt-stjernen ble byttet inn for Sondre Brunstad Fet et kvarter før slutt og scoret der Glimts tredje mål etter drøyt ti minutter på banen.

– Det kom litt som lyn fra åpen himmel. Jeg ble egentlig ganske sjokkert og (var) dypt uenig. Det sa jeg vel til Kjetil (Knutsen, Glimts trener) også. Men det er klart, vi har 30+ gode spillere, så da er det naturlig at man rullerer litt. Man ser jo verden fra sitt eget perspektiv. Jeg var dypt uenig i hvert fall, sier Saltnes til Viaplay etter kampen.

Det får Viaplays ekspert Tor Ole Skullerud til å reagere.

– Det er en festkveld for Bodø/Glimt først og fremst, men for norsk fotball også. Det er beinhard konkurranse om å starte. Vær skuffet, men bli ferdig med det før du både går til kamp og stiller opp til intervju etterpå. For det synes jeg ikke noe særlig om, sier Skullerud.

Trener Kjetil Knutsen tar det hele med et smil.

– Vi bruker mye tid på å ta ut riktig lag. Hvis jeg skal spørre alle om de er enig med uttaket, blir det tungt. Men de får lov til å uttrykke seg når de er uenig, døren er alltid åpen. Så tror jeg vi traff ganske bra i dag, gliser Knutsen.

TRENER: Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etterlengtet seier

Bodø/Glimt hadde fått en treg start på gruppespillet i Serieligaen med uavgjort borte mot Lugano og tap hjemme mot Club Brugge, men mot Besiktas ble det en etterlengtet seier.

Allerede i løpet av de fem første minuttene kom Glimt seg til flere store sjanser, men scoringen lot vente på seg til det var spilt nærmere 30 minutter. Da dukket Albert Grønbæk først opp på en retur fra Besiktas-keeper Mert Günok og satte enkelt inn 1–0.

I den andre omgangen var det igjen Glimt som startet best. Amahl Pellegrino og Faris Pemi Moumbagna fikk en eventyrlig dobbeltsjanse etter 54 minutter, men ble stanset av stolpen og en Besiktas-spiller på streken.

Fire minutter senere var det imidlertid ingen som kunne stanse Moumbagna. Til tross for at spissen så ut til å bli felt inne i 16-meteren, holdt han seg på beina og satte inn 2–0 på elegant vis.

JUBEL: Moumbagna jubler etter 2-0-scoringen. Foto: Sondre Skjelvik

– For en kveld for fotball

Innbytter Nino Zugelj trodde han økte til 3–0 fem minutter senere, men scoringen ble annullert etter en VAR-sjekk for offside. Besiktas hadde også noen muligheter til å redusere, men Nikita Haikin vartet opp med flere gode redninger.

I sluttminuttene la Saltnes på til 3–0.

– For en kveld for fotball, for en herlig Bodø/Glimt-kveld, oppsummerte Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb etter 3-0-scoringen.

På overtid kom et lite skår i Glimt-gleden da Brede Moe headet ballen i eget nett. Dermed ble det 3–1 til Bodø/Glimt.

Seieren gjør at Glimt er oppe på andreplass i gruppa. For Besiktas er det fjerde gang de taper mot et lag fra Norge, etter at de tidligere også har tapt mot Rosenborg, Vålerenga og Tromsø i ulike europeiske turneringer.

PS! Tidligere torsdag vant Molde 5–1 over Häcken i Europaligaen. Dermed ble det en svært god kveld for Norge i jakten på en topp 15-plassering på den europeiske koeffisientrankingen, som er viktig for hvor mange plasser Norge får de i europeiske klubbturneringene de neste årene.