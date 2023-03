Ukjent nordmann sørget for svensk fiasko: – Håper det er siste gang

For Håkon Asdøl viste seg fram i semifinalen og slo ut Edvin Anger med kun ett hundredel. Også Calle Halfvarsson ble slått ut med 21 hundredels margin.

– Det er litt symptomatisk for hele sesongen. Selvfølgelig taper de svenske herrene mot de norske herrene på den måten. Nesten uansett altså vipper ting i Norges retning, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Dermed var det ingen svensker i finalen. Etter løpet hadde ikke de to svenskene peiling på hvem nordmannen var.

– Nei, det der er en ny nordmann. Jeg har ikke helt kontroll på han, sier Halfvarsson til NRK.

– Er det for mange nordmenn nå?



– Ja, det blir altfor mange, sier Halfvarsson.

– Jeg er så heldig

Anger visste heller ikke hvem nordmannen som slo han ut var. Svensken vant prologen tidligere på dagen og var svenskenes sterkeste kort på sprinten.

– Du har blitt slått av nordmenn før, men kanskje ikke av folk du ikke har hørt om?

– Nei, det er første gangen. Det var ikke bra. Jeg håper det er siste gangen jeg ble slått av han, sier Anger til NRK.

IMPONERTE: Håkon Asdøl. Foto: Heiko Junge / NTB

Asdøl tok seg til finalen med tiden 2:44,16 mens Anger og Halfvarsson sto med 2:44,17 og 2:44,37. I finalen kom han derimot til kort og endte på sisteplass.

– Jeg hadde ikke så mye å gå på i finalen, men det var veldig morsomt å være helt oppe der, sier Asdøl til NRK.

Han måtte glise da NRK spurte hvem han var.

– Jeg er Håkon Asdøl, jeg, fra Slependen. Jeg er 25 år, kort fortalt, sa Asdøl med et stort smil.

Klæbo og Valnes sikret dobbelt norsk - bilder fra TV3 Du trenger javascript for å se video.

25-åringen forteller at han ble veldig glad for at hundredelene var på hans side, og gleder seg til fortsettelsen.

– Jeg er så heldig å få muligheten i Tallinn nå. Jeg tror egentlig den løypa passer meg minst like bra som her, sier Asdøl.

Ukjent selv for trener Monsen

Svenske Anger, som altså bare var ett hundredel fra Asdøl, var langt nede etter at finaleplassen røk.

– Det blir ganske tungt da man allerede har gjort seg klar og tror det er sikkert at man skal gå finalen. Det er kjipt, jeg har en bra dag, sier han.

SKUFFET: Svenskenes håp Edvin Anger. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Nykommer Asdøl får ros fra sprinttrener Arild Monsen, som erkjente at han heller ikke hadde hørt mye om sin nye elev.

– Jeg har jo sett navnet, men jeg hadde ikke kommet så veldig mye lenger inntil jeg var på Veldre Sag på norgescup dagen før Holmenkollen. Da dukka både han og Mats Opsal opp. Det gror godt i ski-Norge, sier Monsen til NRK.

Klæbo vant verdenscupen sammenlagt

I selve finalen var Johannes Høsflot Klæbo nok en gang suveren og vant sprinten i Falun.

Finalen ble et taktisk lurespill, og over den siste bakketoppen ville ingen kjøre ned først, men ut av utforkjøringen kom naturligvis Klæbo først ut.

SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Dermed fikk han få problemer på oppløpet og vant foran Erik Valnes og Federico Pellegrino.

Seieren sørget og for at han vant verdenscupen sammenlagt, da Pål Golberg står over neste renn i Tallinn.

– Det betyr mye selvfølgelig. Det er jo stas. Det å få den store kulen er jo en guttedrøm som går i oppfyllelse. Verdenscupkulen henger høyt, sier Klæbo til NRK.

Det ble en strålende norsk dag i Sverige. Kristine Stavås Skistad knuste Jonna Sundling og tok sprintseieren på kvinnesiden.